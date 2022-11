Poznato je da je med zdrav, no znate li koje su zapravo njegove dobrobiti? Za ove četiri možda niste čuli!

Med je jedna od najzdravijih namirnica jer se u njemu nalaze gotovo svi sastojci koji grade ljudski organizam. To je lako probavljiva namirnica koja vraća snagu, a osnažuje i psihu. Pomaže kod bržeg zacjeljivanja rana, bolesti crijeva i želuca, povišene tjelesne temperature, a može se koristiti i kao sredstvo za čišćenje. U narodnoj medicini, med je i danas osnova prirodnog liječenja. No, on ima još mnogo zdravstvenih prednosti za koje ne znaju mnogi, piše Pinkvilla.

1. Olakšanje kod problema sa sinusima

Antibakterijska i antiseptička svojstva koja su prirodno prisutna u medu, pomažu očistiti infekcije i smanjiti upalu sinusa. Med također smiruje grlo, smanjuje kašalj i jača imunološki sustav.

2. Prirodni izvor energije

Prirodni, neprerađeni šećer kojeg sadrži med, izravno ulazi u krvotok i može pružiti brzi nalet energije. Vaš trening u teretani imat će velike koristi od ovog brzog pojačanja energije, posebno ako radite duge vježbe izdržljivosti.

3. Sadržava antioksidanse

Što je med tamniji, to sadržava više antioksidansa, prirodnih spojeva koji pomažu u obnovi oštećenih stanica što može povećati rizik od bolesti srca ili kancerogenih oboljenja. Dovoljna dnevna doza su dvije ili tri žličice meda ako uz to konzumirate i dovoljno voća i povrća.

4. Brz i dubok san

Imate li poteškoća sa spavanjem? Topli napitak s medom i mlijekom trebali biste piti neposredno prije spavanja. Nekoliko žlica meda u mlijeku ili čaju, već dugo vremena koristi za pospješivanje sna.

