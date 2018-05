Pojeo čak 30 000 Big Macova, a tvrdi da je savršeno zdrav

Većina ljudi s vremena na vrijeme osjeti veliku potrebu za konzumacijom brze hrane pa si priušte jedan Big Mac, Cheesburger, Hamburger ili neki drugi popularni proizvod. Ali ne i Don Gorski, čovjek koji je pojeo svoj 30 tisućiti Big Mac u istom McDonald'su u kojem ga je 1972. godine prvi put konzumirao, prenosi Metro.

It’s one for the history books. He’s done it. Local folk hero Don Gorske has eaten his 30,000th Big Mac. Let the record show it took place 3:30pm at the Fond du Lac @McDonalds. He cautions this may be his last milestone, projecting 40,000 would come in 2032. #SuperSizeMe #WISN12 pic.twitter.com/4rJ5lTCYui