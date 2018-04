Samo za hrabre: Nova atrakcija u svijetu hamburgera koja mnoge neće oduševiti

Sočni i jedinstveni hamburgeri ponos su mnogih restorana diljem svijeta. Svatko tvrdi da je njihov najbolji, a kako je ukus subjektivna stvar, nikada nećemo doći do odgovora koji je uistinu najbolji na svijetu.

Ali zato znamo koji je najčudniji.

Bull City Burger, restoran u Sjevernoj Karolini, iznenadio je svoje goste novim proizvodom u svojoj ponudi.

Naime, kuhari su odlučili napraviti hamburger u koji umjesto umaka stavljaju pauka.

We delivered some goodies to @G105radio this morning, and we're gonna stick around to talk about our Tarantula Burger and EMM on @theShowgram in about 30 mins - tune in! pic.twitter.com/NQJDJ5yyxA