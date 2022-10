Partner vas živcira više nego inače? Novo istraživanje otkrilo je zašto se to događa

Brojni su faktori koji utječu na stanje vaše ljubavne veze, a stres je svakako jedan od njih. No, kako točno stres utječe na odnose? U novoj studiji objavljenoj u časopisu Social Psychological and Personality Science istraživači su otkrili zašto u stresnim situacijama vidite svoga partnera u negativnijem svjetlu, čak i ako on nema nikakve veze s time zašto ste pod stresom, piše Mind Body Green.

Kako bi to učinili, anketirali su 79 novovjenčanih parova o stresnim događajima koji im se događaju u životu. Potom su parovi svake noći tijekom deset dana bilježili vlastito ponašanje, zajedno s ponašanjem svoga partnera. Prema Lisi Neff, istraživačici odnosa i koautorici studije, razlog za proučavanje novovjenčanih parova je što su oni obično u fazi 'medenog mjeseca' i stoga je najvjerojatnije da će jedno drugo vidjeti u pozitivnom svjetlu.

Na temelju rezultata, čini se da stres na poseban način tjera ljude da primjećuju negativna ponašanja svojih partnera, više nego pozitivna ponašanja.

- Otkrili smo da su pojedinci koji su izjavili da su doživjeli stresnije životne događaje izvan svoje veze, kao što su problemi na poslu, vrlo vjerojatno primijetili ako se njihov partner ponašao bezobzirno - objasnila je istraživačica.

Također je vrijedno napomenuti da rezultati nisu ukazivali na to da je samo jedan loš dan doveo do ovih rezultata, već na akumulirani stres tijekom vremena. To znači da, ako znate da ste u posljednje vrijeme bili pod stresom, možda biste trebali primijetiti kada se vaš stres širi na druga područja vašeg života i ako zbog toga drugačije gledate svog partnera, te im dati do znanja kada osjećate posljedice stresa.

Istraživačica Lisa Neff dodaje i da bi istraživači ubuduće trebali istražiti kako bi se ova studija mogla odvijati kod parova nakon faze 'medenog mjeseca'. No, tvrdi da činjenica da su te učinke pronašli u uzorku novovjenčanih parova, govori o tome koliko učinci stresa mogu biti utjecajni.

Živcira li vas partner kada ste pod stresom? Da, uvijek. 37,50% +

Ne, nije on/a kriv/a. 12,50% +

Kako kada. 50,00% +

