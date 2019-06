Ovo su namirnice koje narušavaju izgled vaših zuba, a među njima je i salata...

Možda se pravilno hranite, međutim to ne znači da namirnice koje svakodnevno konzumirate ne štete boji vaših zuba. Dr. Krystyna Wilczynski, zubna kirurginja iz Londona, ukazala je na nekoliko osnovnih namirnica koje narušavaju izgled vaših zubi, a to nije samo kava ili crno vino, piše Daily Mail.

Istraživanja pokazuju kako je 40% ljudi nezadovoljno izgledom svojih zubi, a to se uglavnom odnosi na njihovu boju. Prognoze govore kako će do 2024. godine, industrija proizvoda za izbjeljivanje zuba zaraditi i do 50 bilijuna kuna. Wilczynski ističe kako jogurti, smoothieji mogu biti odlični za vaše zdravlje, ali ne i zube. Namirnice koje bismo trebali izbjegavati su rajčice, borovnice, pa čak i salata.

- Kako biste učinili svoje zube što bjelijima, izbjegavajte hranu ili piće s mnogo tanina, te kiselkastu hranu i pića koja oštećuju vašu caklinu. Zubi izgledaju žućkasto jer kiseline razaraju caklinu, što otpušta prirodno tamniju boju. Svaka hrana koja ima visoku razinu kiselosti može biti problematična za zube - kazala je dr. Krystyna Wilczynski.

Kako bi održavali vaše zube bijelima, osim korištenja dobre električne četkice za zube, preporučuje se i svakodnevno čišćenje zubnim koncem, kao i korištenje vodice za ispiranje usta. No i piti puno obične vode također može biti vrlo korisno za vas.

- Pijenje puno vode čini vaša usta vlažnima, što znači veći protok pljuvačke koja štiti vaše zube od kiseline. Najbolje je prati zube odmah nakon jela i namirnica koje uzrokuju obezbojenje. Trebali bi posjetiti i vašeg zubara barem dva puta godišnje kako bi održavali vaše zube i desne zdravima - dodala je dr. Krystyna Wilczynski.

