VIDEO Platio je 12 eura izgubljenu torbu s aerodroma: Njezin sadržaj ga je potpuno zatekao

U nekim zračnim lukama, željezničkim kolodvorima i specijaliziranim servisima postoji mogućnost kupnje izgubljene ili ostavljene prtljage. Takva prtljaga, koja nije preuzeta ili je napuštena, često se prodaje na aukcijama, a može sadržavati različite predmete, od odjeće i obuće do elektronike i putnih dodataka. Za mnoge kupce to je prilika da po pristupačnoj cijeni nabave kvalitetne stvari, dok institucije koje prodaju prtljagu nastoje smanjiti nakupljanje napuštenih predmeta.

Kupci u potrazi za povoljnim ponudama brzo "hvataju" kofere i nadaju se da će unutra pronaći nešto vrijedno što je netko ostavio ili zaboravio. I upravo to je Scott Fensome nedavno učinio. Dvadesetšestogodišnjak iz engleskog Hampshirea kupio je ostavljen Nike Air ruksak za 10 funti (oko 12 eura) te je sanjao o osvajanju jackpota. Međutim, nije baš pronašao predmete kojima se nadao.

U isječku koji je prikupio 1,7 milijuna pregleda i 36 tisuća lajkova, Fensome je otkrio što se nalazilo u torbi, piše Mirror. Neki od prvih predmeta na koje je naišao bili su nasumični komadi metala, privjesak i opušci cigareta. Pronašao je i alat, praznu limenku Red Bulla, naočale za čitanje, reflektirajući prsluk i dezodorans.

Među ostalim predmetima bili su jakna, novine i račun iz hotela, zajedno s nekim električnim kabelima. Međutim, nije sve bilo tako crno. Fensome je pronašao i par tenisica i DeWalt slušalice koje su puno vrijednije od deset funti koliko je platio za izgubljenu prtljagu.

To ga ipak nije spriječilo da se osjeća pomalo razočarano."Očekivao sam malo više", priznao je 26-godišnjak. Ljudi u odjeljku za komentare činili su se jednako neimpresioniranima. "Ovako je izgledao moj ruksak za 8. razred", napisao je jedan korisnik. "Barem se torba može prodati za oko 10 funti", našalio se drugi. "Zidarski početni paket", zaključio je treći.