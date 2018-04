Ovo bi mogao biti razlog zašto žene imaju češće i intenzivnije migrene od muškaraca

Ako ste i jednom patili od migrene, ova bi vas vijest mogla razveseliti. Znanstvenici vjeruju da su pronašli dio slagalice koja uzrokuje migrene i odgovoriti na pitanje: zašto migrene češće pogađaju žene.

To neugodno stanje pogađa pogađa 1 od 10 ljudi, a od njih je 75 posto žena.

Nova saznanja koje je predstavila Emily Galloway u San Diegu, pokazuju vezu između proteina NHE1 i razvoja migrenskih glavobolja. Taj protein regulira transfer protona i natrijevih iona kroz stanične membrane, uključujući i one membrane koje odvajaju dolazni protok krvi u mozak, piše Mental Floss.

Nakon analize razine NHE1 proteina kod muških i ženskih laboratorijskih štakora, znanstvenici su shvatili da je protein čak četiri puta veći kod muških primjeraka. Kada su razine estrogena bile na vrhuncu, kod ženki, razine proteina bio je najmanji u žilama u mozgu.

Prijašnja istraživanja već su dovela u vezu oscilacije razina estrogena i migrene, ali nije se znalo koji mehanizam stoji iza te poveznice. Ova saznanja mogla bi promijeniti način na koji se proučava i liječi migrena, što je iznimno bitno jer je većina istraživanja o migrenama koristila muške pripadnike pokusnih životinja.

"Provođenje istraživanja na molekularnim mehanizmima koji stoje iza migrene je prvi korak u stvaranju ciljanih lijekova kako bi se izliječilo to stanje za muškarce i žene. Saznanja do kojih smo došli ovim radom mogla bi dovesti do olakšanja milijunima onih koji pate od migrena. Možemo i identificirati pojedince koji će bolje reagirati na pojedine terapije", zaključila je znanstvenica Emily Galloway.