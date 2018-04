Ako ne prepoznate ove simptome uboda krpelja na vrijeme, možete umrijeti

Boravak u prirodi pravi je odmor za mozak u užurbanoj svakodnevnici. No, čak i u ležernoj šetnji kroz proplanke ili šume vreba opasnost koju često ne možemo ni primijetiti. Riječ je o krpeljima. Uočimo ih tek kada ih nađemo na svom tijelu pri povratku iz prirode. Ti mali napasnici, ako su zaraženi i vrlo opasni, vrebaju dijelove tijela gdje je koža najtanja poput predjela pazuha, prepona, vrata i sl.

Bolesti koje mogu uzrokovati krpelji nisu nimalo bezazlene.

Krpeljni meningoencefalitis i lajmska borelioza (poznata i kao lajmska bolest) dvije su najčešće bolesti koje krpelji prenose u Hrvatskoj. Ne mora se svatko tko je inficiran razboljeti, ali opasnost od zaraze povećava se višestrukim i čestim ubodima krpelja.

Krpeljni meningoencefalitis je virusna bolest središnjeg živčanog sustava. Inkubacija bolesti uglavnom traje od 7 do 14 dana. U dvije trećine zaraženih osoba bolest se manifestira simptomima nalik gripi. Ako se razvije upala moždanih ovojnica (meningitis), bolest obično počinje naglo, s visokom temperaturom, jakom glavoboljom, mučninom, kočenjem vrata i osjetljivošću na svjetlost. Upala moždanih ovojnica može prerasti u upalu mozga, a u najtežim slučajevima dolazi do poremećaja svijesti, prestanka disanja i smrti.

Lajmska bolest je infekcija uzrokovana bakterijom Borreliom burgdoferi. Nakon uboda krpelja infekcija u čovjeka najčešće prolazi neprimjetno. U 70 do 80% osoba pojavljuje se 7 do 14 dana nakon uboda, kao prstenasto crvenilo na koži koje se s mjesta uboda postupno širi, dok sredina postaje sve bljeđa. Kožna promjena može biti bolna te praćena visokom temperaturom i povećanjem limfnih čvorova. Nakon nekog vremena crvenilo spontano nestaje, pa ljudi misle da su i problemi nestali. No, nakon nekoliko tjedana bakterija se može proširiti krvlju u druge organe, osobito u mišićno-koštani sustav, srce, zglobove i živčani sustav. Lajmska borelioza se liječi antibioticima koji su učinkoviti u prvoj fazi bolesti, pa je poželjno terapiju započeti što ranije kako bi se izbjegle komplikacije.

Što kada nađete krpelja na tijelu?

Mnogi smatraju da krpelja treba izvaditi s kože okretanjem. No, to nemojte činiti jer krpelj u tom slučaju može ispustiti sadržaj trbušne šupljine i zaraziti vas. Uhvatite ga pincetom što bliže tijelu i samo povucite prema gore. To činite u medicinskim rukavicama i dezinficirajte ruke u alkoholu nakon toga jer je krpelj zarazn i nakon vađenja. Savjetuje se i da krpelja spalite nakon toga.