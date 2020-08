Ovih pet stvari koje može narušiti vaginalno zdravlje i kako to spriječiti

Ponekad pretjerivanje s higijenom može naštetiti zdravlju. To su neke obične, svakodnevne navike koje zapravo u sebi kriju zdravstvene rizike. Ginekologinja Anne Henderson otkrila je da mnoge žene ne znaju kako točno brinuti o zdravlju vagine, a neke navike posebno narušavaju stanje iste.



Za The Sun podijelila je pet najgorih navika.



Tuširanje

"Manje je više" glavno je pravilo kojeg biste se trebali držati kada je riječ o tuširanju vaginalnog područja. Ginekologinja kaže kako je za taj dio tijela dovoljna samo topla voda, a naglašava da se nipošto ne koriste vaginalne četke jer mogu biti opasne. Pretjerano pranje i korištenje agresivnih proizvoda može utjecati na zdravlje vagine.



"Žene misle da se trebaju agresivnije prati ako imaju pojačani iscjedak ili se pojavio neugodan miris. Žele ga prikriti snažnim proizvodima, no to nikad ne pomaže. Pretjerana higijena poput tuširanja dvaput na dan može poremetiti prirodnu bakterijsku ravnotežu na cijelom tijelu, a osobito na području vulve i vagine", upozorila je.



Brijanje

Iako je sve stvar osobnih preferencija, Anne savjetuje da ne brijete intimno područje jer može doći do iritacije. "Ako nemate nikakvih tegoba, nastavite s brijanjem, ali ako se pojavi iritacija, probajte neku drugu metodu poput voska." Brijanje također, kako ističe, pojačava rizik infekcije korijena dlake.

Martina je studentica i već sada zna da svoju budućnost nakon škole želi nastaviti na tatinoj farmi:

Kontracepcijske pilule

Sve više žena oslanja se na pilule kada je riječ o zaštiti, a iako je učinkovita, Anne kaže da ona izravno utječe na pH vagine zbog sintetičkog estrogena koji sadrži. Iako ne savjetuje ženama da prestanu uzimati pilulu, kaže kako moraju biti svjesne utjecaja koji ona ima na njihovo tijelo.



Donje rublje

Vrlo je važno odabrati dobre, prozračne materijale. "Uvijek preporučujem pamučno rublje, a ne ono koje sadrži poliester. Pazite što stavljate na kožu. Uska odjeća također utječe na vaginalno zdravlje, pa pokušajte nositi šire krojeve", rekla je Anne.



Lijekovi

Ponekad je jednostavno nemoguće izbjeći antibiotike ako patite od ozbiljne bakterijske infekcije, ali oni mogu utjecati na vaginalno zdravlje. Žene koje ih redovito uzimaju, mogu razviti bakterijsku vaginozu koja se javlja kad se namnoži previše određenih bakterija. Antibiotici ubijaju bakterije u tijelu, a to uključuje i dobre bakterije koje žive u vagini. Većina antibiotika koje uzimate ubija bakteriju lactobacillus, a to omogućuje ubrzani rast drugih mikroorganizama poput peptostreptokoka, gardanella i gljivica, zaključila je ginekologinja. Ova se pojava uspješno sprječava uzimanjem probiotika, koje većina liječnika propisuje uz antibiotik.