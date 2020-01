Čuvala je nevinost sve do braka, a onda doznala da se ne može seksati zbog rijetke bolesti!

Stephanie Muller (23), socijalna radnica iz New Yorka, odrasla je u kršćanskoj obitelji, a odluka da sa seksom čeka sve do braka bila joj je sasvim normalna i prirodna. Godine 2013. upoznala je svog sadašnjeg supruga Andrewa (31), a romantični odnos počeli su 2015. Par nije znao kakvo je njezino stanje sve do medenog mjeseca, a sve su ispričali za dailymail.co.uk.

Nakon dvije godine veze, u svibnju 2017. odlučili su se vjenčati, a na medenom mjesecu spavati zajedno. Stephanie bi to, logično, bio prvi put. "Prvi put imali smo poteškoće s penetracijom, ali mislili smo da se samo trebam opustiti. Zatim sam dobila gljivičnu infekciju i bilo mi je jako nelagodno. Nikada to nisam imala, a trajala mi je tri mjeseca zbog raznih lijekova koji nisu djelovali", rekla je Stephanie.

Foto: Stephanie Muller

Kada se oporavila od infekcije, mislila je kako će sada napokon moći imati odnose. Posjetila je 2018. ginekologa koji joj je otkrio kako ima vaginizam – bolni grč mišićja rodnice.



"Moj suprug i ja razgovarali smo o mojem stanju koje nas je dovelo do toga da živimo poput cimera. Ni jedan od nas nije htio predložiti seks, bili smo razočarani i zaspali bismo plačući."

Njezino stanje nije moglo pokriti osiguranje, pa joj je prepisan Vicodin, lijek za otklanjanje boli kako bi mogla napokon imati odnose s mužem. Odbijajući to prihvatiti, Stephanie je počela istraživati svoju dijagnozu i kako je tretirati. Otkrila je terapiju i kupila set dilatatora – pomagala za otvaranje cerviksa. Stephanie sada kaže da je godinama osjećala sram zbog činjenice da nije mogla seksati sa suprugom i priznala je da je razmišljala o prekidu. "Vaginizam je teška stvar, a još težom je čini osjećaj izoliranosti i srama. Osjećala sam se posramljeno, slomljeno i kako ni s kim ne mogu o tome razgovarati. Andrew i ja osjećali smo da smo izgubili veliku stvar. On mi je bio golema podrška na cijelom ovom putovanju. Kada god bih rekla nešto negativno o sebi, on bi me razuvjerio da to nije istina i da me voli."

Foto: Stephanie Muller

Godine 2018. napokon je Stephanie bila dovoljno sigurna i hrabra da kaže prijateljima što je to narušilo njezin brak. U siječnju 2019. kontaktirala je Ženski centar za terapiju kako bi započela s tretmanom i uz upute preboljela vaginizam. Od tada slobodno govori o ovoj bolesti i vlastitom iskustvu kako bi pomogla drugim ženama koje su se našle u istom problemu.

"Nema dovoljno upozorenja o ovoj bolesti, samim time ni dovoljno znanja jer postoji veliki strah. Ima mnogo stvari koje mogu otkriti i reći nekome s istim stanjem. Važno mi je da slobodno o tome govorim jer nema mjesta sramu."