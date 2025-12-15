Mučile su je ranice u ustima, liječnici su rekli da ne brine: 'Onda je stigla šokantna dijagnoza'

Jedna je žena iz Škotske na društvenim je mrežama podijelila svoju tešku borbu s bolešću. Kako je otkrila, trenutno prolazi kroz intenzivno liječenje nakon što su godine bolnog oticanja i promjena u ustima završile dijagnozom raka jezika. Margot Blair iz Dumfriesa prisjetila se da je 2022. prvi put primijetila bijele promjene na jeziku i tada napravila biopsiju čiji joj je nalaz dao dojam da nema razloga za brigu. No, dvije godine kasnije pojavili su se bolni aftozni ulkusi, a do svibnja 2025. jezik joj je bio otečen, piše People.

Blair (62) je ispričala da joj je zbog količine lijekova protiv bolova koje je uzimala da bi ublažila simptome znalo biti fizički mučno. Više puta je odlazila stomatologu, a na kraju je zakazala pregled kod privatnog specijalista oralne i maksilofacijalne kirurgije. Kaže da je liječnik, bez biopsije, nakon kratkog pregleda posumnjao na planocelularni karcinom i postavio dijagnozu.

Planocelularni karcinom medicinska struka opisuje kao oblik raka povezan s nekontroliranim umnažanjem pločastih stanica. Nakon dodatnih pretraga, uključujući MR, CT i nove biopsije, Blair je u Sveučilišnoj bolnici Queen Elizabeth u Glasgowu operirana te su joj uklonjeni tumor i limfni čvorovi. No, patohistološki nalaz pokazao je da se rak proširio pa je bila potrebna i druga operacija na jeziku.

Liječenje joj je, kako kaže, ostavilo posljedice na okus i govor, a na vratu ima i ožiljak dug oko 12 do 13 centimetara. 'Jezik mi je stalno slan. U ustima imam neugodan okus, čak i voda ima čudan okus', rekla je. Dodala je i da joj je neugodno razgovarati telefonom te da, kad se uzbudi ili govori prebrzo, zna zagristi jezik jer je i dalje otečen.

Iako je željela izbjeći šest tjedana intenzivne, ciljane radioterapije, ipak je naručena na liječenje u Beatson Cancer Center u Glasgowu kako bi povećala šanse za preživljenje. Unatoč tome što je u početku bila u prvom stadiju bolesti, rak je napredovao do trećeg. Govoreći o prognozi, Blair je navela da se procjena promijenila s oko 90 posto šanse da preživi više od pet godina, na oko 40 do 45 posto.

Uoči radioterapije izvađena su joj četiri kutnjaka kako bi se smanjio rizik od komplikacija. Već je izgubila na težini zbog poteškoća s jelom i gutanjem te se nada da u nastavku liječenja neće trebati sondu za hranjenje. Ističe i da ne puši, ograničava alkohol te vježba najmanje pet puta tjedno, vjerujući da joj takve navike mogu pomoći tijekom terapije.

Cancer Research UK navodi da je uzrok većine karcinoma usne šupljine i ždrijela nepoznat, ali da su pušenje i konzumacija alkohola među čimbenicima koji povećavaju rizik. Blair je svoju priču odlučila podijeliti i kao upozorenje: ako u ustima imate ranicu ili ulkus koji ne prolazi dva tjedna, kaže, treba potražiti stručnu pomoć.