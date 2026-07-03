Ovaj začin iz kuhinje mogao bi postati vaš saveznik protiv štetnika u domu i vrtu

Jedan začin mogao bi biti spas za one koji muku muče sa štetnicima, tvrde stručnjaci s portala Martha Stewart. Kajenski papar, zahvaljujući spoju koji mu daje karakterističnu ljutinu, mogao bi poslužiti i kao prirodni repelent, a ne samo kao začin u kuhinji. Naime, kapsaicin svojim mirisom odbija pojedine kukce i životinje koje bi vam inače mogle uništiti velik dio vrta.

Stručnjakinja za vrtlarstvo Kathy Jentz, autorica knjige The Urban Garden: 101 Ways to Grow Food and Beauty in the City i voditeljica podcasta GardenDC, objasnila je zašto je kajenski papar učinkovita prirodna metoda za odvraćanje neželjenih gostiju iz vrta. Kapsaicin kod pojedinih kukaca i manjih životinja izaziva neugodan osjećaj jer nadražuje njihov živčani sustav pa će područja na kojima je prisutan radije zaobići u potrazi za hranom. Takav prirodni repelent mogao bi pomoći u odvraćanju lisnih uši, puževa, grinja, voćnih mušica i pojedinih vrsta kornjaša. Ne odgovara ni glodavcima te životinjama poput zečeva, vjeverica, rakuna i jelena, zbog čega ga dio vrtlara koristi kao dodatnu zaštitu biljaka.

Kajenski papar možete koristiti posipanjem manje količine praha oko gredica i biljaka kako biste stvorili mirisnu barijeru, a od njega možete pripremiti i domaći sprej koji se može koristiti u kući. U veću količinu vode dodaju se kajenski papar i nekoliko kapi sredstva za pranje posuđa, koje pomaže da se smjesa dulje zadrži na površinama. Nakon što odstoji nekoliko sati ili preko noći, tekućina se ulije u bočicu s raspršivačem i nanosi oko prozora, vrata, terasa ili drugih mjesta kroz koja štetnici najčešće ulaze.

Stručnjaci pritom savjetuju da se papar ne raspršuje izravno po biljkama, nego oko njih. Tijekom pripreme i primjene preporučuje se nositi rukavice te izbjegavati dodirivanje očiju jer kapsaicin može izazvati iritaciju kože i sluznice. Iako se kajenski papar smatra prirodnom alternativom kemijskim sredstvima, nije prikladan za svaku situaciju. Njegova ljutina može smetati kućnim ljubimcima ako dođu u dodir s njim pa ga treba koristiti na mjestima koja im nisu dostupna. Stručnjaci upozoravaju i da može negativno utjecati na korisne oprašivače, poput pčela, zbog čega ga treba primjenjivati umjereno i samo ondje gdje je doista potreban. Ako vam ova metoda ne odgovara, kao prirodne alternative stručnjaci navode eterično ulje paprene metvice, čija je učinkovitost potvrđena u nekolicini istraživanja. Kao alternativa mogu poslužiti i sprej od češnjaka te alkoholni ocat.