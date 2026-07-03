Prepoznaje li vaš pas svoje ime ili samo reagira na vaš glas? Evo što o tome kažu stručnjaci

Većina vlasnika pasa uvjerena je da njihov ljubimac razumije barem osnovne naredbe poput 'sjedni', 'čekaj' ili 'dođi'. No, mnogi se pitaju zna li pas doista svoje ime ili samo reagira na ton glasa, pogled i navike vlasnika. Istraživanja pokazuju da psi mogu prepoznati riječi bolje nego što se često pretpostavlja, a među njima je i njihovo ime. Psi su uz ljude dulje od bilo koje druge domaće životinje, pa ne čudi što su s vremenom razvili iznimnu osjetljivost na ljudski govor, emocije i govor tijela. Prema podacima Američke psihološke udruge, psi mogu razumjeti više od 150 riječi, dok najbistriji među njima mogu naučiti i do 250 riječi. Njihove se mentalne sposobnosti često uspoređuju s onima dvogodišnjeg djeteta, piše PetMD.

Kada je riječ o imenu, većina pasa može ga naučiti i povezati sa sobom, osobito ako ga vlasnici koriste dosljedno i u pozitivnom kontekstu. Ako pas čuje svoje ime, a zatim dobije pažnju, pohvalu, igru ili poslasticu, s vremenom će shvatiti da se taj zvuk odnosi upravo na njega. Neki psi imena i druge riječi mogu usvojiti vrlo brzo, osobito ako se učenje ponavlja u ugodnim situacijama.

Zanimljivo je i pitanje prepoznaju li psi nadimke. Mnogi vlasnici svoje ljubimce rijetko zovu samo službenim imenom, nego koriste kraće oblike, umanjenice ili potpuno smiješne nadimke. Psi mogu naučiti i njih, ali im u tome ne pomažu samo same riječi, nego i ton glasa, izraz lica, pokret tijela i kontekst u kojem im se obraćamo. Istraživanja su pokazala da psi brzo obrađuju ljudski govor, ali da im riječi koje zvuče slično ponekad mogu biti zbunjujuće. Ako neka izmišljena riječ jako nalikuje naredbi koju već poznaju, pas je može doživjeti kao poznatu riječ.

To znači da psi slušaju zvukove, ali istodobno čitaju i naše ponašanje kako bi shvatili što od njih tražimo. Postoji nekoliko znakova po kojima vlasnik može zaključiti da pas prepoznaje svoje ime. Najjasniji je onaj kada pas dotrči nakon poziva, čak i ako je bio udaljen ili zaokupljen nečim drugim. U kući će često podignuti glavu, okrenuti se prema vlasniku, naćuliti uši, mahati repom ili pokazati uzbuđenje kada čuje svoje ime.

Ako želite psa naučiti imenu, najbolja metoda je pozitivno poticanje. Izgovorite njegovo ime vedrim, ugodnim tonom kada vas ne gleda, a čim se okrene prema vama, pohvalite ga i nagradite poslasticom. Važno je nagradu dati odmah, jer će pas samo tako povezati svoje ime s pravilnom reakcijom. Kod odraslih pasa može pomoći i kliker, osobito ako ne želite pretjerivati s poslasticama. Kliker jasno označava trenutak u kojem je pas napravio ono što želite, a zatim može uslijediti pohvala ili manja nagrada. Ako koristite poslastice, dobro je birati manje i lakše zalogaje kako učenje ne bi dovelo do nepotrebnog unosa kalorija. Ime treba vježbati u različitim prostorima i situacijama, ali postupno. Najbolje je početi u kući, gdje ima manje ometanja, a tek kasnije prijeći u dvorište, park ili šetnju. Vani psa ne treba puštati s povodca dok nije sigurno da će se odazvati, jer ga mirisi, drugi psi i promet mogu lako omesti.

Stručnjaci savjetuju i da se ime ne miješa previše s učenjem naredbi. Ako stalno govorite ime prije svake naredbe, pas se može zbuniti i teže razlikovati kada ga samo dozivate, a kada od njega tražite određenu radnju. Ime bi prije svega trebalo značiti: obrati pažnju na mene. Pri odabiru imena za psa najbolje je birati kratka, jasna i zvučna imena. Imena od jednog ili dva sloga psi obično lakše prepoznaju i brže usvajaju. Ako vlasnik želi dugo ili neobično ime, praktično je imati kraći nadimak za svakodnevno dozivanje. Dobro je izbjegavati imena koja zvuče slično uobičajenim naredbama. Primjerice, ime koje podsjeća na 'sjedni' ili 'ne' može psu otežati razumijevanje. Što je ime jasnije i drukčije od drugih riječi koje često koristimo, to će ga pas lakše povezati sa sobom.

Psi možda ne razumiju ime na isti način kao ljudi, ali itekako mogu naučiti da se određena riječ odnosi na njih. Kada se ime povezuje s pažnjom, nježnošću, igrom i nagradom, ono za psa postaje važan signal. Zato nije pretjerano reći da pas, na svoj način, zna kako se zove.