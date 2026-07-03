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Jednostavno i pristupačno: Riješite se crnih mrlja na ružama uz jednu namirnicu iz hladnjaka

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
03.07.2026.
u 16:20

Svi ovu namirnicu imaju u hladnjaku, a ruže nakon korištenja ovog prirodnog fungicida izgledaju zdravije nego ikad.

Crne mrlje jedan su od najčešćih problema koji pogađaju ruže. Ne samo da narušavaju njihov izgled, već ova gljivična bolest može oslabiti biljku i skratiti njezin životni vijek. Iskusni vrtlar tvrdi da rješenje za ovaj problem već imate u hladnjaku. Okućnica ili vrt rijetko su potpuni bez ruže, jedne od omiljenijih ukrasnih biljaka. Iako su poznate po svojoj ljepoti i otpornosti, imaju jednu slabu točku, odnosno sklonost gljivičnim bolestima koje se najčešće javljaju tijekom toplijih mjeseci. Prepoznat ćete ih po crnim mrljama na listovima koje mogu uzrokovati njihovo prerano opadanje i usporiti rast. Dobra je vijest da bi jednostavan sprej od mlijeka i vode mogao pomoći u ublažavanju ovog problema te smanjiti mogućnost razvoja infekcije, prenosi Country Living.

Vrtlar Joe, osnivač platforme In the Wild Garden, koja promiče vrtlarenje u skladu s prirodom, otkrio je da za pripremu zaštitnog sredstva koristi samo mlijeko i vodu. „Pomiješajte jedan dio punomasnog mlijeka s dva dijela vode u bočici s raspršivačem. Otopinom poprskajte preostale listove biljke i postupak ponavljajte jednom tjedno“, savjetovao je. Iza ovog neobičnog savjeta kriju se znanstvene činjenice koje dokazuju njegovu učinkovitost. Naime, mlijeko u kontaktu sa suncem na listovima ostavlja tanak film koji biljci pruža dodatnu zaštitu od širenja bolesti te usporava razvoj gljivica. Za pripremu otopine može se koristiti punomasno ili polumasno mlijeko te voda u omjeru 1:2. Smjesu je dovoljno lagano raspršiti po listovima i stabljikama tako da biljka bude prekrivena tankim slojem, bez natapanja. 

Ako ruže još nisu zahvaćene bolešću, preporučuje se preventivno prskanje jednom tjedno, počevši od kasnog proljeća, uz ponovno nanošenje nakon obilnije kiše. Joe upozorava da mlijeko tijekom visokih temperatura može razviti neugodan miris, zbog čega savjetuje primjenu u večernjim satima. 
Ključne riječi
vrtlarenje prirodni fungicid sprej mlijeko crne točkice ruže

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