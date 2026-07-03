Ljetni luksuz bliži je nego što mislite

Kockice leda zazveče u čaši, prijateljica kaže: „Dolazim samo na pola sata.“ Dva sata kasnije još uvijek sjedite za stolom, u ugodnom hladu, s osjećajem da je ljeto napokon ondje gdje treba biti, kod kuće.

Terasa, balkon ili vrt ljeti imaju posebnu čar. Obično poslijepodne pretvaraju u druženje, brzu kavu u mali predah, a večeru u događaj koji se produži do kasno u noć.

Foto: Škerjanc

Život na otvorenom

Dobro uređena terasa ne mora biti velika, ali mora omogućiti različite načine korištenja. Jedan dan služi kao blagovaonica na otvorenom, drugi kao prostor za druženje, a treći kao kutak za odmor.

Pri uređenju terase ili vrta nije dovoljno razmišljati samo o pojedinim komadima namještaja. Važno je razmisliti kako ćemo prostor koristiti. Hoće li se ondje održavati obiteljski ručkovi? Ljetne proslave? Večernja druženja s prijateljima? Ili želimo stvoriti miran kutak za opuštanje?

Odgovori na ta pitanja često određuju kakav će vrtni stol, kakve vrtne stolice i kakve ležaljke biti najbolji izbor.

Foto: Škerjanc

Luksuz terase počinje za stolom.

Ako postoji komad namještaja oko kojeg nastaje najviše ljetnih uspomena, to je svakako vrtni stol.

Za njim slavimo rođendane, pripremamo nedjeljne ručkove, nazdravljamo posebnim trenucima ili jednostavno ostanemo sjediti dulje nego što smo planirali. Veći vrtni stol ljeti brzo preuzima glavnu ulogu.

No vrtni stol nije namijenjen samo objedovanju. Na njemu djeca crtaju svoje prve ljetne crteže, pripremamo voće za osvježavajuće napitke, čistimo salatu, rajčice i začinsko bilje iz vrta, pripremamo dekoracije za proslave i planiramo večernja druženja. Nerijetko postaje najkorištenija površina doma.

Foto: Škerjanc

Pravi vrtni stol mora biti stabilan, dovoljno prostran i izrađen od kvalitetnih materijala koji mogu izdržati sunce, vlagu i svakodnevnu uporabu. Upravo spoj funkcionalnosti i estetike stvara osjećaj udobnosti i ugodne atmosfere.

Jednako su važne i vrtne stolice. Trebaju biti dovoljno lagane da ih po potrebi možemo premještati, a istovremeno dovoljno čvrste i udobne za višesatno sjedenje.

Dobar naslon, odgovarajuća visina sjedišta i kvalitetni materijali često su razlog zbog kojeg se razgovor za stolom nastavi dugo nakon što su tanjuri pospremljeni.

Ležaljka više nije rezervirana samo za bazen

Ljetni dani nisu namijenjeni samo druženju, već i odmoru. Zato ležaljke postaju sve važniji dio modernih terasa i vrtova.

Ležaljka danas više nije samo komad namještaja uz bazen ili na hotelskoj terasi. Sve češće je nalazimo u privatnim vrtovima, gdje stvara prostor za čitanje knjige, slušanje glazbe ili jednostavno uživanje na suncu.

Foto: Škerjanc

Ako prostor dopušta, s dvije ležaljke i malim stolićem možemo stvoriti pravu kućnu oazu. Takav kutak vrlo brzo postaje jedno od omiljenih mjesta u vrtu.

Kod kvalitetne ležaljke važni su udobnost, podesiv naslon, ugodni materijali i stabilna konstrukcija. Kada se na njoj možemo nakratko zaustaviti i odmaknuti od svakodnevnog ritma, ljetni luksuz dobiva potpuno novo značenje.

Bez dobrog suncobrana nema pravog ljetnog komfora

Kada temperature porastu, hlad postaje jedan od najvažnijih elemenata boravka na otvorenom.

Velik suncobran iznad vrtnog stola omogućuje ugodne ručkove i tijekom najtoplijih dana, dok pomični suncobrani pružaju zaštitu ondje gdje je u određenom dijelu dana najpotrebnija.

Moderni suncobrani danas nisu samo zaštita od sunca. Svojim dizajnom i materijalima postaju važan dio izgleda terase te stvaraju osjećaj zaklona i udobnosti.

Dobro planiran hlad često čini razliku između prostora koji koristimo povremeno i prostora u kojem rado provodimo veći dio dana.

Foto: Škerjanc

Najljepše ljetne uspomene nastaju kod kuće

Najljepši vrtovi i terase nisu nužno najveći niti najraskošniji. To su oni prostori u kojima se ljudi osjećaju ugodno.

Gdje uvijek ima mjesta za još jednog gosta. Gdje razgovor uz kavu ne završava nakon deset minuta. Gdje vrtna stolica poziva na još jedno osvježavajuće piće, a ležaljka na nekoliko trenutaka odmora.

Kada su vrtni stol, vrtne stolice, ležaljke i suncobrani prilagođeni načinu života, terasa postaje mnogo više od prostora na otvorenom. Postaje mjesto druženja, opuštanja i ljetnih uspomena koje ostaju dugo nakon završetka sezone.

Obiteljska tvrtka Škerjanc Razlika u vrtnom namještaju najčešće se vidi tek pri korištenju: je li stolica udobna nakon dva sata, je li stol stabilan, pruža li suncobran dovoljno hlada i poziva li ležaljka zaista na odmor. Škerjanc je obiteljska tvrtka s dugogodišnjom tradicijom u području stolica i opreme za unutarnje i vanjske prostore. Širokom ponudom vrtnog namještaja, vrtnih stolova, vrtnih stolica, ležaljki i suncobrana nudi rješenja za različite stilove života i veličine terasa, balkona i vrtova. U prodajnim salonima moguće je isprobati namještaj, usporediti različite materijale te provjeriti udobnost sjedenja i kvalitetu izrade prije kupnje.

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• Zagreb, Family Mall

• Materija, uz cestu Rijeka Trst