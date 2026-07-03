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VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Tjestenine, rižota, pizze... i meni za najmlađe

Baska Voda
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
1/3
Autor
Marina Borovac
03.07.2026.
u 10:30

Restaurant Forza, Kralja Zvonimira 98, Baška

Nema iskrenije ljubavi nego ljubavi prema hrani... Pogotovo ako je pripremi netko drugi, poručuju u restoranu Forza koji se u sklopu istoimenog heritage hotela nalazi u starog jezgri Baške, nedaleko od Vele plaže. Uz riblja i mesna jela te tjestenine i rižota u ponudi su i vegetarijanskih jela, poput salate s dimljenim tofuom (15 eura), pizze (miješana je 13,5 eura) i meniji kreirani za najmlađe goste (domaća tjestenina u umaku od rajčice je 10,5 eura).

TURISTIČKA PATROLA Baška
Foto: Goran Kovačić/Pixsell

Naš su izbor bili hladno predjelo od marinirane hobotnica, pašteta od tune, carpaccia od dimljenog brancina i srdele (17 eura) te bruskete s pestom genovese, sirom, rajčicom i maslinama (9,5 eura). Za lagani ručak i više nego dovoljno.

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 46
(do 50 bodova)      

Kvaliteta hrane 14
(do 15 bodova)      

Usluga 10
(do 10 bodova)      

Prostor 19
(do 20 bodova)      

Vrijednost za novac 4
(do 5 bodova)

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baška Večernjakove zvjezdice

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