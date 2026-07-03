Svi ga čupaju iz dvorišta, a ovaj 'korov' moćniji je od špinata: Narodna medicina ga koristi za liječenje upala, anemije i alergija

Često zanemarena i smatrana običnim korovom, obična kopriva (Urtica dioica) zapravo je jedna od najhranjivijih samoniklih biljaka koje rastu u našem podneblju. Dok je mnogi uporno čupaju iz svojih vrtova, ona u svojim listovima krije pravi prirodni multivitaminski i multimineralni kompleks. Nutritivno, kopriva je toliko moćna da s pravom nosi titulu superhrane, a u mnogim aspektima nadmašuje i razvikano povrće poput špinata. Bogata je vitaminima A, C i K, kao i vitaminima B skupine, a predstavlja i fantastičan izvor minerala ključnih za zdravlje organizma, uključujući željezo, kalcij, magnezij, kalij i silicij.

Zanimljivo je da pola šalice kuhane koprive sadrži više kalcija nego puna šalica mlijeka. Uz to, ističe se i udjelom proteina, što je čini posebno vrijednom namirnicom u biljnoj prehrani. Svoju nutritivnu snagu duguje i sposobnosti da iz tla izvlači i pohranjuje visoke koncentracije hranjivih tvari, zbog čega vrtlari od nje često rade i prirodno gnojivo. Korištenje koprive u prehrani i medicini seže stoljećima u prošlost, a njezina ljekovita svojstva cijenjena su u narodnoj medicini diljem svijeta. Od srednjovjekovne Europe, gdje je služila kao ključan izvor nutrijenata tijekom zime, do tradicionalne primjene kod sjevernoameričkih domorodačkih plemena, kopriva je uvijek imala važno mjesto.

Zbog visokog udjela željeza, tradicionalno se koristi kao sredstvo za "jačanje krvi" i pomoć kod anemije. Njezino najpoznatije svojstvo je diuretičko djelovanje, zbog čega potiče izlučivanje viška tekućine i toksina iz tijela. Upravo zato se često preporučuje kao prirodna podrška kod problema s reumom, gihtom i artritisom. U narodnoj medicini koristi se i za zdravlje mokraćnog sustava, jer pomaže u sprječavanju stvaranja pijeska u bubrezima, dok se njezin korijen pokazao posebno korisnim za ublažavanje simptoma benigne hiperplazije prostate.

Moderna znanost sve više potvrđuje ono što je tradicija odavno znala. Istraživanja proučavaju protuupalna svojstva koprive, koja se pripisuju flavonoidima i fenolnim kiselinama u njezinom sastavu. Te tvari mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa u tijelu, što objašnjava njezinu učinkovitost kod bolova u zglobovima. Neke studije su pokazale da primjena ekstrakta koprive uz konvencionalne lijekove može smanjiti bolove povezane s osteoartritisom. Također, istražuje se njezin potencijal u regulaciji razine šećera u krvi, budući da neki spojevi u koprivi djeluju slično inzulinu.

Kako prenosi WebMD, znanstvenici vjeruju da bi mogla pomoći i kod sezonskih alergija smanjujući otpuštanje histamina, spoja koji naše tijelo proizvodi kao odgovor na alergene. Iako su za potvrdu nekih od ovih učinaka potrebna dodatna klinička ispitivanja, dosadašnji rezultati su iznimno obećavajući i otvaraju vrata za širu primjenu ove moćne biljke.

Osim što je zdrava, kopriva je i nevjerojatno svestrana u kuhinji. Najbolje ju je brati u rano proljeće, od veljače do lipnja, dok je biljka mlada i prije nego što počne cvjetati. Tada su listovi najmekši i najukusniji. Prilikom branja obavezno nosite rukavice kako biste se zaštitili od dlačica koje ispuštaju mravlju kiselinu i uzrokuju poznati osjećaj žarenja. Beru se samo gornja četiri do šest listova, odnosno mladi vrhovi biljke. Jednom kada se uberu, listove je potrebno termički obraditi kako bi se neutralizirao njihov "žalac". Kratko blanširanje u kipućoj vodi sasvim je dovoljno. Nakon toga, koprivu možete pripremati na bezbroj načina, baš kao špinat ili blitvu. Od nje se mogu raditi ukusne krem juhe, variva, umaci za tjesteninu, pite, popečci ili popularni pesto. Osušeni listovi idealni su za pripremu hranjivog i okrepljujućeg čaja koji se može piti tijekom cijele godine.