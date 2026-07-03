Predstavljen program najvećeg Weekenda dosad: Mate Rimac, Jack Kreindler, Ulrik Haagerup i Emil Tedeschi stižu u Rovinj

„Weekend je odavno prerastao okvire komunikacijskog i medijskog festivala i danas predstavlja jedinstvenu platformu koja povezuje različite industrije, stručnjake i ideje. Upravo je ta raznolikost ono što Weekend čini jedinstvenom platformom za povezivanje ljudi, ideja i industrija“, istaknuo je Tomo Ricov, direktor Weekenda.19, koji se i ove godine održava pod pokroviteljstvom Maistre i Mastercarda.

Weekend.19: teme koje oblikuju društvo

Weekend.19 donosi niz aktualnih tema koje propituju stanje medijske scene, novinarstva i društva. Zašto Hrvati sve češće izbjegavaju vijesti i jesmo li zaista svjetski prvaci u tome, otkrit će panel „Ništa mi neće ovi dan pokvarit!“. Posjetitelje očekuje i predavanje „Ekonomija riječi: Zašto su riječi danas postale najvažnija valuta branda“, koje će održati psiholog Boris Šurija, dok će se kroz panel „DNOVINARI: Tko to želi uništiti novinarstvo?“ otvoriti rasprava o izazovima i pritiscima s kojima se suočava suvremeno novinarstvo. Jedna od tema programa bit će i sve češće pitanje mijenjaju li se nepovratno naše medijske navike, kroz raspravu inspiriranu poznatom izjavom Plenkovića: „Danas nitko ne kupuje novine, ne sluša radio niti gleda televiziju“.

Među novim imenima koja stižu u Rovinj nalaze se Ulrik Haagerup, danski novinar, osnivač Constructive Institutea i jedan od najistaknutijih zagovornika konstruktivnog novinarstva u Europi, Emil Tedeschi, predsjednik Uprave Atlantic Grupe i jedan od najutjecajnijih regionalnih poslovnih lidera, te Miran Pavić, osnivač i CEO Telegram Media Grupe te jedan od pionira digitalnog izdavaštva u Hrvatskoj.

Tech.Weekend powered by Telemach: od umjetne inteligencije do Physical AI-ja

Jedna od najvećih novosti ovogodišnjeg izdanja je prvo izdanje Tech.Weekenda powered by Telemach, koje predstavlja evoluciju prošlogodišnjeg AI.Weekenda. Novi festival širi fokus na sveobuhvatniji tehnološki ekosustav te okuplja vodeće stručnjake, poduzetnike i donositelje odluka koji oblikuju razvoj tehnologije u regiji.

Među najzapaženijim detaljima predstavljanja programa bio je humanoidni robot hrvatske tehnološke tvrtke Abysalto, službenog physical AI partnera Tech.Weekenda powered by Telemach, koja razvija napredna AI i Physical AI rješenja.

U Rovinj ove godine stiže i Mate Rimac, osnivač i izvršni direktor Rimac Grupe te jedan od najprepoznatljivijih europskih tehnoloških poduzetnika. U ekskluzivnom razgovoru 1 na 1 govorit će o razvoju hrvatske tehnološke scene, globalnoj konkurentnosti, inovacijama i budućnosti jedne od najuspješnijih domaćih tehnoloških priča.

Kako ističe Daniel Ackermann, umjetna inteligencija više nije tema budućnosti nego promjena koja već danas duboko utječe na poslovanje, zbog čega će Tech.Weekend otvoriti pitanja prilagodbe novim tehnologijama, robotici, automatizaciji i mogućnostima koje donosi AI revolucija.

Investment.Weekend: kapital, ulaganja i nove prilike

Ovogodišnji Investment.Weekend donosi jednu od ključnih novosti cijelog programa – novo strateško partnerstvo s InterCapitalom, jednom od vodećih investicijskih kompanija u regiji.

Među istaknutim sudionicima ovoga festivala nalaze se i Marko Bogdan,voditelj prodaje za Genius by InterCapital i jedan od najpoznatijih domaćih financijskih edukatora, te Igor Čanadi, softverski inženjer i član tehničkog tima OpenAI-ja, koji predstavlja jedno od najrelevantnijih međunarodnih imena ovogodišnjeg programa.

Kako ističe Matko Maravić, programski direktor festivala te izvršni direktor i partner društva InterCapital, ovogodišnji Investment.Weekend približit će investicijske teme široj publici – od osnova ulaganja i tržišta kapitala do nekretnina i umjetne inteligencije, uz poseban naglasak na konkretne prilike i alate za donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka.

Finance.Weekend: liderstvo, transformacija i budućnost financija

Treće izdanje Finance.Weekenda ponovno okuplja financijske direktore, controllere, strateške planere i poslovne lidere kako bi otvorili razgovore o najvažnijim izazovima suvremenih korporativnih financija.

Pritom se među govornicima ovogodišnjeg programa Finance.Weekenda ističu Stuart Mauchline, viši potpredsjednik za financije Virgin Music Groupa, Milena Radosavljević-Đorić, Country Finance Director kompanije Al Dahra, te Lidija Bajić, direktorica financija i poslovanja kompanije Novo Nordisk.

Kako ističe Igor Kranjčec, VP marketinga u Farseeru i programski direktor festivala - umjetna inteligencija bit će jedna od važnih tema programa, no Finance.Weekend neće se baviti isključivo tehnologijom, već i širim pitanjima leadershipa u financijama, transformacije financijskih funkcija te izazovima s kojima se financijski stručnjaci svakodnevno susreću u svom radu.

Health.Weekend: zdravlje kao tema budućnosti

Jedna od najvećih novosti ovogodišnjeg Weekenda je premijerno izdanje Health.Weekenda, u sklopu kojega se među govornicima ističe dr. Jack Kreindler, londonski liječnik, osnivač i CEO WellFounded Healtha te jedan od vodećih europskih stručnjaka za healthtech, ljudske performanse i healthy longevity, koji će održati keynote predavanje posvećeno temi dugovječnosti. Program će dodatno obogatiti Goran Špaleta, magistar kineziologije i ravnatelj Učilišta Treneri za vas, te Ivana Andačić, CEO Gyms4You.

Kako ističe Krešimir Pihler, programski direktor festivala, Health.Weekend zdravlju pristupa iz šire perspektive te povezuje teme medicine i zdravstvenog sustava s tehnologijom, umjetnom inteligencijom, investicijama, financijama i inovacijama, otvarajući razgovore koji se rijetko vode na jednom mjestu.

Education.Weekend powered by Končar: kako obrazovati generacije budućnosti

Po prvi put publici će se predstaviti i Education.Weekend, festival posvećen budućnosti obrazovanja i razvoju kompetencija potrebnih za svijet koji se ubrzano mijenja.

Predstavila ga je Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Grupe KONČAR, istaknuvši kako obrazovanje danas više nije pitanje isključivo obrazovnog sustava, već i gospodarske konkurentnosti, tehnološkog razvoja, inovacija i kvalitete tržišta rada. Istaknula je i kako će program premijernog izdanja ovog festivalskog formata otvoriti pitanja usklađenosti obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada te utjecaja umjetne inteligencije na način na koji učimo, radimo i razvijamo karijere, ali i na razvoj društva u cjelini.

Među sudionicima programa bit će i Gregor Čavlović, astrofizičar i popularizator znanosti, dobitnik prestižne međunarodne nagrade Webby, čiji rad posljednjih godina privlači pozornost globalne digitalne zajednice.

HR.Weekend: ljudi u središtu promjena

Četvrto izdanje HR.Weekenda donosi razgovore o transparentnosti plaća, razvoju zaposlenika, organizacijskoj kulturi, odnosu HR-a i komunikacija te primjeni bihevioralne znanosti u razumijevanju ljudskog ponašanja i donošenja odluka.

Na HR.Weekend pozornicu stižu Tomas Chamorro-Premuzic, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za leadership, razvoj talenata i odnos između ljudi i umjetne inteligencije, prof. dr. sc. Meri Tadinac, predstojnica Katedre za biološku psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Mojca Domiter, članica Uprave i potpredsjednica za ljude i kulturu Atlantic Grupe i jedna od najistaknutijih regionalnih HR liderica.

„HR.Weekend odavno je prerastao okvire klasičnog strukovnog događanja i postao mjesto susreta HR zajednice iz cijele regije. Posebno nas veseli što ove godine po prvi put predstavljamo Adriatic HR Awards, za koje je već prijavljeno čak 58 projekata“, istaknula je Iva Majstorović, CEO Enstringa.

Energy.Weekend poweredUP by E.ON Hrvatska

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja vraća se i Energy.Weekend poweredUP by E.ON Hrvatska, koji će otvoriti razgovore o energetskoj tranziciji, elektrifikaciji, održivosti i sve važnijoj ulozi energije u poslovnom odlučivanju.

„Energija danas više nije samo operativno ili tehničko pitanje, već važan dio poslovne strategije. Kompanije sve više prepoznaju da način na koji upravljaju energijom izravno utječe na njihovu konkurentnost, otpornost i sposobnost upravljanja rizicima. Upravo zato želimo približiti tvrtkama kako kroz energetsku tranziciju, elektrifikaciju i nove tehnologije mogu stvarati dugoročnu vrijednost i nove prilike za razvoj“, istaknuo je Vladimir Sabo, programski direktor Energy.Weekenda i direktor E.ON Energy Infrastructure Solutions za Hrvatsku i Sloveniju .

Posebnu inspiraciju ovogodišnjem programu daje i obilježavanje 170. obljetnice rođenja Nikole Tesle, čije ideje i danas predstavljaju poticaj za promišljanje budućnosti energetike. U tom će duhu Energy.Weekend kroz konkretne primjere, iskustva i partnerstva pokazati kako se izazovi energetske tranzicije mogu pretvoriti u razvojne prilike za kompanije i društvo u cjelini.

Sve novosti o programu i novim govornicima pratite na službenoj web stranici te putem Instagram, Facebook, LinkedIn i TikTok kanala - jer najveće najave tek slijede. Ako želiš biti tamo gdje nastaju ideje, partnerstva i projekti koji oblikuju budućnost, od 24. do 27. rujna se vidimo u Rovinju.