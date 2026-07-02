Posadite ovo cvijeće i pretvorite vrt u raj za pčele i leptire: Evo kako privući oprašivače
Pčele, bumbari i drugi oprašivači igraju ključnu ulogu u rodnosti brojnih voćnih i povrtnih kultura. Bez njih mnoge biljke ne mogu razviti plodove, zbog čega stručnjaci savjetuju sadnju cvjetnih vrsta koje će ih privući u vrt. Diplomirana inženjerka poljoprivrede Ranka Vojnović za Agroklub ističe da pravilnim odabirom biljaka možemo povećati broj oprašivača, a time i uspješnost oprašivanja. Sadnjom ovih biljaka nećete samo uljepšati vrt i okućnicu, već ćete privući veći broj oprašivača koji će u njima pronaći hranu i zaklon. Njihova prisutnost može poboljšati oprašivanje kultura poput tikvica, krastavaca, dinja, lubenica, jabuka i krušaka, što se često odražava na bogatiji urod. Raznolik izbor cvjetnica osigurat će im izvor nektara i peludi tijekom većeg dijela godine te pridonijeti očuvanju bioraznolikosti i stvaranju zdravijeg vrtnog ekosustava.
Suncokret: Suncokret je jedna od najprepoznatljivijih biljaka u vrtu zahvaljujući velikim žutim cvjetovima koji privlače poglede, ali i brojne oprašivače. Bogat je nektarom pa ga pčele često posjećuju tijekom ljeta. Najbolje uspijeva na osunčanim položajima i plodnom tlu, a zbog dubokog korijena dobro podnosi kraća sušna razdoblja. Visoke sorte mogu narasti i više od dva metra pa ih je poželjno zaštititi od jakog vjetra. Nakon cvatnje sjemenke služe kao hrana pticama ili se mogu sačuvati za novu sjetvu iduće godine.
Dragoljub: Ova biljka poznata je po svojim živopisnim cvjetovima u nijansama žute, narančaste i crvene. Privlači pčele, bumbare i druge oprašivače zahvaljujući cvjetovima bogatim nektarom, a često se sadi uz povrće kako bi vrt bio življi i privukao korisne kukce. Najbolje uspijeva na sunčanim ili polusjenovitim položajima u dobro dreniranom tlu. Ne zahtijeva mnogo njege i dobro podnosi kraća razdoblja suše i jakog sunca. Cvjetovi i listovi su jestivi te se često dodaju salatama. Dragoljub privlači lisne uši, pa se često sadi u blizini povrća kako bi zaštitio druge vrtne kulture od njihovih napada.
Borač: Borač je jedna od najboljih biljaka za privlačenje pčela. Njegovi karakteristični plavi cvjetovi bogati su nektarom pa ih oprašivači rado posjećuju od proljeća do kraja ljeta. Biljka brzo raste i lako se uzgaja iz sjemena, a najbolje uspijeva na sunčanim ili polusjenovitim položajima u propusnom tlu. Ne zahtijeva mnogo njege, dovoljno ga je povremeno zalijevati tijekom duljih sušnih razdoblja. Često se sadi uz rajčice, krastavce i jagode jer se vjeruje da pridonosi boljem oprašivanju tih kultura.
Lavanda: Jedna od najprepoznatljivijih mediteranskih biljaka svoje mjesto često pronalazi i u kontinentalnim vrtovima. Mirisni ljubičasti cvjetovi privlače velik broj pčela, bumbara i leptira tijekom cijelog razdoblja cvatnje. Najbolje uspijeva na sunčanim mjestima i u dobro dreniranom tlu, a zahvaljujući otpornosti na sušu ne zahtijeva često zalijevanje. Kako bi zadržala lijep oblik i obilno cvjetala iz godine u godinu, preporučuje se orezivanje nakon cvatnje.
Neven: Poznat po širokoj primjeni u kremama, mastima i drugim preparatima za njegu kože, neven krasi vrtove diljem svijeta. Prepoznatljiv je po jarko žutim i narančastim cvjetovima koji cvatu od proljeća pa sve do prvih mrazeva. Vrlo je jednostavan za uzgoj i uspijeva u gotovo svakom vrtu, čak i na manje plodnim tlima. Redovitim uklanjanjem ocvalih cvjetova potiče se razvoj novih pupova, zbog čega može cvjetati mjesecima. Njegovi cvjetovi privlače pčele i druge korisne kukce, a u povrtnjacima se često sadi uz rajčice, paprike i salatu jer svojim mirisom može pomoći u odbijanju pojedinih štetnika i zemljišnih nematoda.