Gotovo svi sole vodu za tjesteninu u krivo vrijeme: Glavni kuhar Barille otkriva kada je pravi trenutak

Tjestenina je za mnoge sinonim za brzi, ukusni i svestrani obrok. Od lazanja koje su obilježile obiteljske ručkove do brzinskih špageta usred tjedna, ovo jelo duboko je utkano u našu kulturu. Većina nas kuha je po navici, slijedeći nepisana pravila gdje je baka odokativnom metodom, punom šakom soli, demonstrirala "pravu mjeru". Ipak, unatoč prividnoj jednostavnosti, put do savršeno skuhane tjestenine - one koja je istovremeno čvrsta i nježna, al dente - krije se u detaljima koje često zanemarujemo. Glavno pitanje koje mnoge muči jest kada točno posoliti vodu.

Kako bi se razriješila ova kulinarska dilema, odgovor je ponudio vrhunski autoritet - Lorenzo Boni, glavni chef tvrtke Barilla. Njegov je odgovor jasan i nedvosmislen: najbolji trenutak za dodavanje soli u vodu je točno onda kada ona dosegne točku snažnog vrenja, neposredno prije nego što ubacite tjesteninu. Boni objašnjava da tajming nije slučajan, već se temelji na dva ključna razloga. Prvo, dodavanje soli u hladnu vodu usporit će proces zagrijavanja i odgoditi ključanje. Drugo, i možda još važnije, ako pustite posoljenu vodu da predugo vrije, voda će isparavati, a koncentracija natrija će se povećati. To je, prema Boniju, česta pogreška koja rezultira neugodno preslanim jelom, čak i ako ste u početku dodali ispravnu količinu.

No, zašto je pravilno soljenje toliko presudno za konačni rezultat? Prema Boniju, sol je ključan element za postizanje savršene al dente teksture. Bez nje, kaže, "nikada nećete postići onaj idealan zagriz i osjećaj u ustima". Sol, naime, jača strukturu tjestenine i pomaže joj da zadrži čvrstoću tijekom kuhanja. Osim teksture, sol igra vitalnu ulogu i u okusu. Umjesto da tjesteninu učini slanom, ona zapravo naglašava njezin prirodni okus žitarica od kojih je napravljena. Boni to uspoređuje s desertima: "Zamislite kako prstohvat soli oživljava okus čokoladnog keksa. Ista je ideja i ovdje." Naposljetku, adekvatno posoljena voda pomaže spriječiti da se tjestenina lijepi za sebe ili za dno lonca, osiguravajući ravnomjerno kuhanje svakog komada.

Kada je riječ o količini, Boni nudi preciznu formulu za one koji teže savršenstvu. Preporučeni omjer je otprilike četiri litre vode na jedno standardno pakiranje tjestenine (oko 500 grama), uz dodatak četiri čajne žličice soli. Važno je koristiti jaku vatru kako bi se održalo snažno vrenje tijekom cijelog procesa. Zanimljivo je da oblik i veličina tjestenine ne utječu na potrebnu količinu soli, no ono što jest bitan faktor jest umak. Ako pripremate umake koji su sami po sebi slaniji, poput popularnog cacio e pepe ili umaka s plodovima mora, preporučljivo je smanjiti količinu soli u vodi radi ravnoteže okusa.

Osim pravilnog soljenja, stručnjaci iz Barille ističu još nekoliko trikova. Nikada ne dodajte ulje u vodu jer sprječava prianjanje umaka. Ključno je sačuvati šalicu vode u kojoj se tjestenina kuhala. Ta škrobna tekućina, zlata vrijedna, tajni je sastojak koji će povezati umak i tjesteninu u kremastu cjelinu. Najbolje je ocijeđenu tjesteninu prebaciti u tavu s umakom, dodati malo te vode i sve zajedno kuhati još minutu.