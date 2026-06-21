Srušeno gnijezdo nije kraj priče: Ovi prirodni repelenti mogu spriječiti povratak osa

Uz rascvjetale i šarene vrtove, nezaobilazan dio ljeta nerijetko postanu i ose. Njihovo zujanje i uporna potraga za pićem i hranom koju ste iznijeli na stol kako biste uživali u obroku na otvorenom mnogima vrlo brzo pokvare dan. Njihova prisutnost posebno zabrinjava osobe koje su alergične na ubode, a budući da su ose izrazito teritorijalne, sklonije su agresivnijem ponašanju kada osjete prijetnju svojem gnijezdu. Da je bolje spriječiti nego liječiti, slažu se i stručnjaci iz The Spruce.

Kada ose jednom izgrade gnijezdo, njihovo uklanjanje često zahtijeva profesionalnu pomoć i primjenu skupih preparata koji mogu imati negativan utjecaj na okoliš. Važno je pritom imati na umu da su ose također oprašivači, zbog čega se njihovo ubijanje i korištenje agresivnih kemijskih sredstava uglavnom ne preporučuje.Zanimljivo je i da se ose često vraćaju na ista mjesta iz godine u godinu. Smatra se da je razlog tome to što u prostoru ostavljaju kemijske tragove, odnosno feromone, kojima međusobno komuniciraju i označavaju područje. Čak i nakon uklanjanja gnijezda, ti mirisni signali mogu privlačiti druge ose natrag na istu lokaciju. Zato je nakon uklanjanja gnijezda važno biti dosljedan u preventivnim tretmanima i redovito čistiti područje kako bi se prikrili ili uklonili mirisni tragovi koji bi ih mogli ponovno privući.

Kako biste spriječili da se ose nastane u vašem dvorištu, postoji nekoliko jednostavnih preventivnih koraka koji će ih držati podalje od vaše okućnice i omogućiti vam bezbrižnije uživanje u ljetnim danima. Jedan od najjednostavnijih trikova uključuje običnu plastičnu bocu, predmet koji većina ljudi već ima kod kuće. Potrebno je odrezati gornju trećinu boce, skinuti čep te odrezani dio okrenuti naopako i umetnuti ga u ostatak boce kako bi nastao lijevak.

U unutrašnjost se ulije mamac koji će privući ose. Kada uđu kroz uski otvor, teško pronalaze put prema izlazu te ostaju zarobljene u boci. Za mamac se može pripremiti jednostavan sirup od jednog dijela šećera i dva dijela vode. Smjesu je potrebno kratko prokuhati, ohladiti i uliti u zamku. Poslužiti mogu i zaslađena gazirana pića, pivo ili vino. Zamku je najbolje postaviti dalje od mjesta na kojima se jede, odmara ili okuplja obitelj i prijatelji. Preporučuje se držati je podalje od hranilica za ptice i prostora namijenjenih dječjoj igri.

Ose ne podnose određene mirise pa ih možete "otjerati" i ovim prirodnim repelentom: u ubočicu s raspršivačem dodate nekoliko kapi eteričnih ulja klinčića, geranija i lavande, ili raznih citrusa, nekoliko žlica deterdženta za posuđe te vodu. Nakon mućkanja, otopina se može raspršiti na mjesta na kojima su se gnijezda pojavljivala prethodnih godina, poput streha, nadstrešnica i zaklonjenih kutova. Sličan učinak ima i mješavina eteričnog ulja paprene metvice, deterdženta i vode.

Veliku ulogu ima i održavanje urednog dvorišta. Ose privlače ostaci hrane bogate bjelančevinama pa je važno redovito čistiti roštilj i prostor oko njega. Privlače ih i slatki ostaci iz limenki i boca, zbog čega ambalažu namijenjenu recikliranju treba dobro isprati. U vrtu se mogu posaditi i biljke koje prirodno odbijaju ose, poput metvice, timijana, eukaliptusa, pelina, bosiljka, lovora, limunske trave i citronele. Neven i geranij također mogu pomoći u njihovu odvraćanju. S druge strane, slatki komorač, divlja mrkva i stolisnik poznati su po tome što privlače ose pa ih je bolje izbjegavati saditi u neposrednoj blizini kuće.