Zaboravite sprejeve i kreme: Ovo su prirodni repelenti od kojih će komarci bježati

Tijekom toplijih mjeseci, osim borbe s visokim temperaturama, često započinje i borba protiv komaraca. Biljke, eterična ulja i nekoliko jednostavnih navika mogu vam pomoći da smanjite broj uboda i držite ove dosadne kukce podalje od sebe. Uz takva prirodna rješenja možete smanjiti broj uboda bez oslanjanja isključivo na kemijske preparate, poput raznih sprejeva i krema. Kombinacija biljaka, eteričnih ulja i nekoliko jednostavnih navika pomoći će vam da stvorite ugodno okruženje i bezbrižno uživate u ljetnim danima i večerima. Prirodni repelenti imaju i dodatnu prednost jer komarce jednostavno drže podalje od vas. Neke vrste komaraca, hraneći se nektarom, sudjeluju i u oprašivanju biljaka, dok insekticidni pripravci mogu utjecati i na druge kukce koji imaju važnu ulogu u ekosustavu.

Nepozvani gosti rijetko su kome ugodno društvo, osobito kada vam piju krv. Ubodi komaraca izazivaju svrbež i nelagodu, a u pojedinim dijelovima svijeta mogu prenositi i ozbiljne bolesti. Stručnjaci iz Healthlinea navode da prirodne metode mogu imati određeni učinak, no njihova je učinkovitost najčešće ograničena te se najbolji rezultati postižu kombiniranjem više različitih mjera. Biljke, domaći sprejevi, eterična ulja i održavanje prostora nepovoljnim za razmnožavanje komaraca mogu pomoći u smanjenju broja komaraca i neugodnih uboda.

Biljke: Određene biljke, zahvaljujući intenzivnom mirisu koji odbija komarce, mogu biti koristan saveznik tijekom ljetnih mjeseci. Među njima se izdvajaju lavanda, neven, limunska trava, metvica, bosiljak, ružmarin, čubar, matičnjak, pelargonije, eukaliptus, mačja metvica, petunije i dragoljub. Osim što mogu pomoći u odbijanju komaraca, takve biljke oplemenjuju vanjske prostore bojama i mirisima, a mnoge se koriste i u pripremi ljetnih jela i osvježavajućih napitaka.

Suhi talog kave: Osim što se koristi kao prirodna prihrana, suhi talog kave često se spominje kao kućni trik protiv komaraca, iako su dokazi o njegovoj učinkovitosti ograničeni. Potrebno ga je rasporediti na tanjur ili u posudu i ostaviti da se potpuno osuši. Nakon toga može se zapaliti, a dim koji nastaje može odbijati komarce na ograničenom prostoru. Takvo rješenje često se spominje kao alternativa spiralama, tamjanima i svijećama protiv komaraca. Zaštita traje kratko i pokriva manju površinu, no pojedinima može poslužiti kao dodatna pomoć tijekom boravka na otvorenom.

Ove biljke tjeraju komarce bolje od bilo kakvih sprejeva - a još i fino mirišu i lijepo izgledaju!

Eterična ulja: Healthline navodi da su pojedina eterična ulja predmet brojnih istraživanja zbog mogućeg repelentnog učinka. Njihova djelotvornost razlikuje se ovisno o vrsti ulja, formulaciji i načinu primjene. Najviše dokaza postoji za proizvode na bazi ulja limunskog eukaliptusa. Mješavine koje sadrže odgovarajuće koncentracije tog sastojka mogu pružiti višesatnu zaštitu ako se koriste prema uputama proizvođača. Među eteričnim uljima koja se najčešće koriste izdvajaju se eukaliptus, citronela, lavanda, čajevac, paprena metvica, timijan, cimet, geraniol, ulje mačje metvice, sojino ulje i ulje nima. Stručnjaci upozoravaju da eterična ulja ne treba nanositi nerazrijeđena na kožu. Potrebno ih je pomiješati s baznim uljima te prije prve uporabe provjeriti postoji li mogućnost alergijske reakcije na manjem dijelu kože. Kod putovanja u područja u kojima postoji povećan rizik od bolesti koje prenose komarci preporučuje se korištenje registriranih repelentnih sredstava s dokazanom učinkovitošću.

Svijeće s dodatkom citronele: Često su dio ljetnih okupljanja na otvorenom. Njihov miris može pomoći u odvraćanju komaraca iz neposredne blizine. Sličan učinak imaju prirodni tamjani i određene vrste dima koje stvaraju manje privlačne uvjete za insekte. Takve metode ne pružaju potpunu zaštitu, no mogu biti korisna nadopuna drugim preventivnim mjerama.

Prevencija: Ženke komaraca jaja polažu u stajaću vodu, zbog čega redovito održavanje okućnice može značajno smanjiti njihovu brojnost. Preporučuje se redovito održavati bazene, spremnike vode, ukrasna jezerca i bunare, čistiti oluke i odvode kako bi se spriječilo zadržavanje vode te sklanjati vrtni alat i druge predmete koji mogu skupljati kišnicu. Korisno je prekrivati bačve za kišnicu i spremnike za vodu te redovito prazniti podloške za cvijeće, posude sa zalihama vode, zdjelice za kućne ljubimce, kišomjere i zaštitne navlake koje mogu zadržavati vodu. Stručnjaci savjetuju i odabir biljaka koje zahtijevaju manje zalijevanja te njihovo zalijevanje u jutarnjim satima. Važnu ulogu može imati i odabir odjeće. Svijetla i prozračna odjeća dugih rukava i nogavica može smanjiti izloženost ubodima. Tijekom razdoblja pojačane aktivnosti komaraca preporučuje se izbjegavati tamnu odjeću i intenzivne mirise koji ih mogu privlačiti, osobito u sumrak i rano ujutro.

Boravak na otvorenom može biti ugodniji uz kratku pripremu i nekoliko prirodnih metoda koje pomažu u odbijanju komaraca. Uklanjanje stajaće vode, sadnja biljaka intenzivnih mirisa, pažljivo korištenje eteričnih ulja i odgovarajući odabir odjeće mogu pridonijeti manjem broju uboda. Prirodne metode neće u potpunosti spriječiti susrete s komarcima, ali mnogima predstavljaju jednostavan način da ljetne dane i večeri provedu uz manje zujanja, svrbeža i neugodnosti.