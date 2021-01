Ova jela mnogi pripremaju sa zapakiranom mljevenom govedinom: Chefovi tvrde da je to potpuno pogrešno

Palak Patel, chef u Institute of Culinary Education u New Yorku, otkrio je za Insider da se zapakirana mljevena govedina ne bi trebala stavljati u neka jela – iako ljudi to uglavnom rade. O kojim jelima je riječ, zašto za njih nije dobro upotrebljavati mljevenu govedinu iz hladnjaka u trgovini i što koristiti umjesto nje – doznajte dalje u tekstu.



Burgeri

Patel kaže da za pripremu burgera nije dobro kupiti paket mljevene govedine. "Trebate znati kakvu govedinu kupujete. Ona koja je davno mljevena i zapakirana nije dobra, trebate svježe mljeveno meso kako burgeri ne bi bili suhi i žilavi." Umjesto da kupujete zapakirano meso, uzmite ga u mesnici onog dana kad planirate raditi burgere – i to vratni kotlet, savjetuje Patel, jer je to sočan komad.

Tatarski biftek

S ovim mesnim jelom treba biti oprezan jer se upotrebljava sirova govedina koja može sadržavati parazite i bakterije, pa chefovi preporučuju da, ako nemate provjerenog dobavljača i domaće meso koje je sigurno, ovo jelo jedete isključivo u provjerenim i sigurnim restoranima.



Salate

Neke salate u svom receptu sadrže mljevenu govedinu kao dodatak, ali chefovi tvrde da to nije najbolja kombinacija. U hladnoj salati stvrdnut će se masnoće otopljene u toplom mesu i okus će se, kao i tekstura, promijeniti. Također, ova kombinacija može vam jako teško sjesti na želudac.

