RECEPT DANA Prhke mak kiflice s čokoladom: Klasik bez kojeg blagdanski stol ne bi bio isti

Prhke mak kiflice jedan su od onih kolača koji jednostavno moraju biti na blagdanskom stolu. Ne samo da izgledaju neodoljivo i elegantno, već su i jednostavne za pripremu, dugo mogu stajati i savršene su ako želite dio božićnog pečenja odraditi unaprijed. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!
Sastojci:
Tijesto:
- 20 dkg glatkog brašna
- 10 dkg mljevenog maka
- 2 žumanjka
- 15 dkg margarina
- 8 dkg šećera u prahu
- 1 vanilin šećer
- ½ paketića praška za pecivo
- ribana korica 1 limuna
- 1 žlica kiselog vrhnja
Čokoladna glazura:
- 10 dkg čokolade
- 1 žlica ulja
Priprema: Mikserom sjedinite šećer, vanilin šećer, žumanjke, kiselo vrhnje, margarin i koricu limuna. Dodajte brašno, mak i prašak za pecivo pa zamijesite glatko tijesto. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku 1 sat. Ohlađeno tijesto podijelite na manje loptice, od svake razvaljajte tanku “zmijicu” debljine malog prsta, režite i oblikujte kiflice. Složite ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 °C oko 15 minuta, pazeći da ne potamne. Čokoladu otopite na pari s uljem i kratko prohladite. Vrhove pečenih kiflica umačite u glazuru i slažite na papir za pečenje. Ostavite u hladnjaku da se glazura potpuno stisne.