RECEPT DANA Prhke mak kiflice s čokoladom: Klasik bez kojeg blagdanski stol ne bi bio isti

Prhke mak kiflice jedan su od onih kolača koji jednostavno moraju biti na blagdanskom stolu. Ne samo da izgledaju neodoljivo i elegantno, već su i jednostavne za pripremu, dugo mogu stajati i savršene su ako želite dio božićnog pečenja odraditi unaprijed. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci:

Tijesto:

20 dkg glatkog brašna

10 dkg mljevenog maka

2 žumanjka

15 dkg margarina

8 dkg šećera u prahu

1 vanilin šećer

½ paketića praška za pecivo

ribana korica 1 limuna

1 žlica kiselog vrhnja

Čokoladna glazura:

10 dkg čokolade

1 žlica ulja

Priprema: Mikserom sjedinite šećer, vanilin šećer, žumanjke, kiselo vrhnje, margarin i koricu limuna. Dodajte brašno, mak i prašak za pecivo pa zamijesite glatko tijesto. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku 1 sat. Ohlađeno tijesto podijelite na manje loptice, od svake razvaljajte tanku “zmijicu” debljine malog prsta, režite i oblikujte kiflice. Složite ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 °C oko 15 minuta, pazeći da ne potamne. Čokoladu otopite na pari s uljem i kratko prohladite. Vrhove pečenih kiflica umačite u glazuru i slažite na papir za pečenje. Ostavite u hladnjaku da se glazura potpuno stisne.