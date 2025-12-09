Naši Portali
pripreme za Božić

RECEPT DANA Prhke mak kiflice s čokoladom: Klasik bez kojeg blagdanski stol ne bi bio isti

@sandy_taste
VL
Autor
Ana Hajduk
09.12.2025.
u 09:30

Njihova kombinacija prhkosti, bogatog okusa maka i finog čokoladnog završetka čini ih jednim od onih kolačića koje svi prvo grabe s pladnja.

Prhke mak kiflice jedan su od onih kolača koji jednostavno moraju biti na blagdanskom stolu. Ne samo da izgledaju neodoljivo i elegantno, već su i jednostavne za pripremu, dugo mogu stajati i savršene su ako želite dio božićnog pečenja odraditi unaprijed. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte! 

Sastojci: 

Tijesto:

  • 20 dkg glatkog brašna
  • 10 dkg mljevenog maka
  • 2 žumanjka
  • 15 dkg margarina
  • 8 dkg šećera u prahu
  • 1 vanilin šećer
  • ½ paketića praška za pecivo
  • ribana korica 1 limuna
  • 1 žlica kiselog vrhnja

Čokoladna glazura:

  • 10 dkg čokolade
  • 1 žlica ulja

Priprema: Mikserom sjedinite šećer, vanilin šećer, žumanjke, kiselo vrhnje, margarin i koricu limuna. Dodajte brašno, mak i prašak za pecivo pa zamijesite glatko tijesto. Tijesto zamotajte u prozirnu foliju i ostavite u hladnjaku 1 sat. Ohlađeno tijesto podijelite na manje loptice, od svake razvaljajte tanku “zmijicu” debljine malog prsta, režite i oblikujte kiflice. Složite ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 °C oko 15 minuta, pazeći da ne potamne. Čokoladu otopite na pari s uljem i kratko prohladite. Vrhove pečenih kiflica umačite u glazuru i slažite na papir za pečenje. Ostavite u hladnjaku da se glazura potpuno stisne.
Ključne riječi
božićni kolači prhke mak kiflice recept dana recept

