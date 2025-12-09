Ne propustite Najmanji wine&food festival u Hotelu Preko

Hotel Preko Ugljan Island, Curio Collection by Hilton u prosincu je mjesto čarobnog adventskog doživljaja. Samo 20 minuta od Zadra, hotel spaja otočki mir i suvremeni komfor, a blagdansko vrijeme u hotelu posebno je iskustvo za goste svih generacija.

13. i 14. prosinca u Hotelu Preko se slavi spoj vina, okusa i glazbe jer ovaj mirni otočni kutak pretvara se u epicentar jedinstvenog gurmanskog doživljaja uz Najmanji wine&food festival. Iako „najmanji“, ovaj festival donosi na otok najveći doživljaj uz najfinije okuse, najtopliju atmosferu i najautentičniji pristup vinu i hrani koji ćete pronaći ovog Adventa!

Ne propustite festival i rezervirajte odmah.

Prepustite se kreativnim spojevima okusa, posebnim vinima malih obiteljskih vinarija i finim delicijama koje potpisuju autori festivala – Dina Frleta i Tino Pattiera, poznati po svojoj strasti prema hrani, vinu i stvaranju nezaboravnih, prijateljskih gastronomskih iskustava.

Foto: Nikola Zoko

Nakon iznimno uspješnih izdanja u Zagrebu i gostovanja u kultnoj Jabuci, festival sada prvi put dolazi na otok u intimnu atmosferu Hotela Preko , gdje vas očekuju najbolji zalogaji, čaše vinskog užitka koje se pamte i druženje u opuštenom, toplom okruženju, daleko od gradske gužve i blagdanskih klišeja. Ovaj festival nema ulaznica, nema narukvica, ali ono što će vas dočekati su dobra vibra, vrhunska vina, odlična hrana i ljudi koji uživaju u trenutku.

Iz organizacije pozivaju sve ljubitelje vina, gastronomije i nepretencioznih, kvalitetnih događanja da posjete Ugljan i dožive prvo otočko izdanje Najmanjeg wine&food festivala u Hotelu Preko. U subotu program od 17 sati otvara koncert Gramofonix benda u organizaciji TZ Preko. Subota i nedjelja su rezervirane za dječje radionice i gostovanje Najmanjeg wine&food festivala. Nedjelja završava obiteljskim buffet ručkom od 13 do 16 sati po odličnoj cijeni od samo 35 eura.

Foto: Nikola Zoko

Rezervirajte svoj boravak u Hotelu Preko i budite dio najposebnijeg wine&food festivala ovog Adventa. Cijena noćenja za 2 osobe može se rezervirati već od 77 eura direktno na linku www.hilton.com

Broj mjesta je ograničen, a iskustvo – jedinstveno. Dođite kušati nešto novo, drugačije i nezaboravno u Hotelu Preko. Svoj boravak možete rezervirati na e-mail info@hotel-preko.hr ili 01/6001 907 i zatražite posebnu cijenu smještaja za vinski festival.

Pretvorite adventski vikend u mali, ali veliki hedonistički bijeg na Ugljan. Vidimo se 13. i 14. prosinca – mjesto je malo, ali doživljaj je najveći!

Foto: Nikola Zoko

Hotel Preko otvoren je tijekom cijele godine i nudi 65 elegantno uređenih soba i suiteova, unutarnji bazen s otvorenim stijenkama koji pruža osjećaj povezanosti s morem. U wellness zoni gosti mogu pronaći balans i predah, a u Terra restoranu doživjeti okuse Ugljana kroz svježe lokalne namirnice i kreativnu mediteransku kuhinju. Prosinac je posebno ispunjen s doživljajima koji će se pamtiti !

Kratak bijeg pretvara se u pravi doživljaj. Hotel Preko – preko svih očekivanja.