Trump o europskim liderima: 'Znam dobre vođe, znam loše. Ima i zbilja glupih'

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao burne reakcije na europskoj političkoj sceni nakon što je, u razgovoru za Politico, iznio niz oštrih ocjena o europskim čelnicima i ulozi Europe u globalnim izazovima. Iako je intervju započeo pomirljivim tonom, samo nekoliko trenutaka kasnije uslijedile su njegove dosad možda najkritičnije primjedbe na račun saveznika preko Atlantika.

Nakon objave nove Strategije nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, u kojoj se među ostalim sugerira slabljenje Europske unije, Trump je dodatno pojasnio kako gleda na europske partnere i njihovo vodstvo, piše Politico.

U svojem prepoznatljivom stilu, kombinirajući diplomatske uvode s naglim zaokretima prema kritici, američki je predsjednik poručio: "Europa... Prijatelj sam sa svim liderima tamo. Sviđaju mi se, nemam tamo stvarnih neprijatelja. Bili su neki koje nekad nisam volio, ali sviđa mi se trenutna ekipa. Sviđaju mi se jako. Znam ih jako dobro. Neki su prijatelji, neki su... OK. Znam dobre vođe, znam loše vođe. Znam pametne vođe, znam i glupe. Ima nekih zbilja glupih. Ali ne rade dobar posao. Europa na mnogo načina ne odrađuje dobar posao", rekao je Trump.

Plan koji Rusiju ostavlja bez plijena: Ukrajina već danas šalje novi prijedlog Trumpu? Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Posebno se obrušio na europski pristup rješavanju ukrajinske krize, tvrdeći kako europske države više govore nego što djeluju. Prema njegovim riječima, kontinentalni blok pokazuje nedovoljnu odlučnost i neuspješno balansira između političke korektnosti i stvarne snage.

"Slabi su. Ali u isto vrijeme žele biti toliko politički korektni. Mislim da ne znaju što da naprave. Europa ne zna što bi napravila. Ne znaju ni što bi s trgovinom. Gledam dosta tih trgovinskih situacija, tamo je malo opasno. Europa želi biti politički korektna i to ih čini slabima", ustvrdio je američki predsjednik.

U završnom dijelu razgovora dotaknuo se i Venezuele te tamošnje političke krize. Na pitanje dokle je spreman ići kako bi predsjednika Nicolása Madura uklonio s vlasti, Trump je odgovorio tek kratko, ali nedvosmisleno, porukom koja nagovještava moguću eskalaciju napetosti u regiji. Kako je rekao, neće otkriti svoje planove, no tvrdi da su "njegovi dani odbrojani".