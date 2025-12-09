Kraj 2025. donosi šokantni preokret: Nijedan horoskopski znak neće biti pošteđen - evo što nas čeka

Kraj godine uvijek nas malo uspori, natjera da pogledamo unatrag i odlučimo što želimo dalje. No ovoga puta taj proces neće biti samo simboličan. Jedan od najvažnijih astroloških tranzita – ulazak Marsa u Jarca 15. prosinca – pokreće raslojavanje, fokus i ozbiljnu ambiciju u svakome od nas. Mars, planet akcije, volje i borbe, u Jarcu se ponaša poput vojnika s misijom, prenosi Ona.rs. 
Foto: shutterstock
Nema više improvizacije, nema impulzivnosti, nema rasipanja energije. Ovdje nastupa čelična disciplina, fokus i sposobnost da izdržimo pritisak čak i onda kada sve oko nas izgleda zahtjevno. Neki će znakovi već sredinom mjeseca osjetiti nalet odlučnosti, dok će drugima misli postati jasnije, planovi konkretniji, a osjećaj kontrole – konačno vratiti.
Foto: shutterstock
Tri znaka posebno profitiraju od ove energije, ali svaki znak osjeća svoj val moći na drugačiji način. U nastavku vam donosimo veliki vodič: što Mars u Jarcu znači za vaš znak, vaše odluke i vašu atmosferu na samom kraju 2025.
Foto: shutterstock
Ovan: Karijera i status postaju vaš fokus. Trebate dokazati – sebi više nego drugima – da zaslužujete više. Mogući pritisci, ali i podrška autoriteta. Gradite polako: nagrada stiže.
Foto: shutterstock
Bik: Jedno od najboljih razdoblja u godini. Imate hrabrost za velik korak: promjenu posla, putovanje, projekt ili odluku koju ste odgađali.
Foto: shutterstock
Blizanci: Intenzivno razdoblje čišćenja. Rezanje toksičnih veza, suočavanje s istinom i završavanje dugova – emocionalnih i materijalnih. Rezultat? Miran ulazak u 2026.
Foto: Shutterstock
Rak: Ljubav i partnerstva dolaze na ispit. Jasno definirate što želite, a što ne. Neki ulaze u novu fazu veze, neki u oslobađajući prekid
Foto: shutterstock
Lav: Vraćate se rutini, zdravim navikama i strukturiranom radu. Poslovni napredak je moguć, ali zdravlje je u fokusu – tijelo traži red.
Foto: shutterstock
Djevica: Jedan od najboljih tranzita za vas. Kreativnost, ljubav, samopouzdanje – sve raste. Odličan period za nove projekte, ljubavne početke i hrabre odluke.
Foto: shutterstock
Vaga: Rješavate obiteljske i stambene situacije. Mars vam daje snagu za urediti dom, odnose i sve što vas već dugo pritišće. Moguć važan dogovor ili odluka o nekretninama.
Foto: shutterstock
Škorpion: Oštriji ste, jasniji, uvjerljiviji. Idealan kraj godine za pregovore, razgovore i potpisivanje važnih dokumenata. Česte kratke vožnje i nova poznanstva.
Foto: shutterstock
Strijelac: Tema su novac i stabilnost. Stiže prilika za rast prihoda, rješavanje financijskog tereta ili početak vlastitog posla. Vrijeme je i za pametnije upravljanje resursima.
Foto: shutterstock
Jarac: Najmoćniji tranzit – vaš tranzit. Osjećate se kao da se ponovno rađate. Ogromni pomaci, nove prilike i jasna osobna snaga. Sve što sada započnete, dugoročno uspijeva.
Foto: shutterstock
Vodenjak: Povlačenje prije velikog početka. Završavate stare cikluse, čistite energiju i oslobađate se ljudi i navika koje vas koče. Priprema za snažan ulazak u 2026.
Foto: shutterstock
Ribe: Društvo, prijatelji i projekti igraju veliku ulogu. Stiže nova inspiracija, neočekivane prilike i podrška ljudi koji vas vole. Možete započeti projekt koji vas vodi kroz cijelu 2026. godinu.
Foto: shutterstock
Tko se najbolje snalazi pod Marsom u Jarcu? Jarac – najveće pobjede i najjača energija; Bik – napredak, širenje, hrabrost; Djevica – kreativan i emotivan procvat. Za ostale znakove – ovo je prilika da godinu završe fokusirano, stabilno i snažnije nego što misle.
Foto: shutterstock
Mars u Jarcu podsjeća nas da uspjeh nije slučajnost – nego disciplina, dosljednost i jasna odluka. Do kraja 2025. dobivamo priliku zatvoriti poglavlja, postaviti čvrste temelje i ući u 2026. godinu spremniji nego ikad.
Foto: shutterstock
