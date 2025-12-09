Kraj 2025. donosi šokantni preokret: Nijedan horoskopski znak neće biti pošteđen - evo što nas čeka
Kraj godine uvijek nas malo uspori, natjera da pogledamo unatrag i odlučimo što želimo dalje. No ovoga puta taj proces neće biti samo simboličan. Jedan od najvažnijih astroloških tranzita – ulazak Marsa u Jarca 15. prosinca – pokreće raslojavanje, fokus i ozbiljnu ambiciju u svakome od nas. Mars, planet akcije, volje i borbe, u Jarcu se ponaša poput vojnika s misijom, prenosi Ona.rs.
Nema više improvizacije, nema impulzivnosti, nema rasipanja energije. Ovdje nastupa čelična disciplina, fokus i sposobnost da izdržimo pritisak čak i onda kada sve oko nas izgleda zahtjevno. Neki će znakovi već sredinom mjeseca osjetiti nalet odlučnosti, dok će drugima misli postati jasnije, planovi konkretniji, a osjećaj kontrole – konačno vratiti.
Tri znaka posebno profitiraju od ove energije, ali svaki znak osjeća svoj val moći na drugačiji način. U nastavku vam donosimo veliki vodič: što Mars u Jarcu znači za vaš znak, vaše odluke i vašu atmosferu na samom kraju 2025.
Tko se najbolje snalazi pod Marsom u Jarcu? Jarac – najveće pobjede i najjača energija; Bik – napredak, širenje, hrabrost; Djevica – kreativan i emotivan procvat. Za ostale znakove – ovo je prilika da godinu završe fokusirano, stabilno i snažnije nego što misle.
Mars u Jarcu podsjeća nas da uspjeh nije slučajnost – nego disciplina, dosljednost i jasna odluka. Do kraja 2025. dobivamo priliku zatvoriti poglavlja, postaviti čvrste temelje i ući u 2026. godinu spremniji nego ikad.