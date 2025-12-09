Stručnjakinja za odnose dijeli šest znakova koji otkrivaju da će vas partner prevariti prije nego što se to dogodi

Nevjera je, nažalost, sve samo ne rijetkost. Prema YouGovu, muškarci najčešće ulaze u afere s kolegicama s posla, dok su žene sklonije prevari s – prijateljem. Australska trenerica za veze Louanne Ward, poznata po svojim viralnim savjetima, tvrdi da “varanje nikad nije slučajno – iza njega stoje obrasci ponašanja”, prenosi LADBible. Sada je otkrila i šest pokazatelja da bi upravo vaša voljena osoba mogla biti sklona nevjeri.
Nevjera je, nažalost, sve samo ne rijetkost. Prema YouGovu, muškarci najčešće ulaze u afere s kolegicama s posla, dok su žene sklonije prevari s – prijateljem. Australska trenerica za veze Louanne Ward, poznata po svojim viralnim savjetima, tvrdi da “varanje nikad nije slučajno – iza njega stoje obrasci ponašanja”, prenosi LADBible. Sada je otkrila i šest pokazatelja da bi upravo vaša voljena osoba mogla biti sklona nevjeri.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
1. Veza je započela – prevarom: Ako vas je partner osvojio dok je bio s nekim drugim, Louanne kaže da je to jedan od najjačih prediktora buduće nevjere. “Mentalna barijera već je probijena. Kako vas je osvojio, često predviđa kako bi vas mogao izgubiti”, objašnjava ona.
1. Veza je započela – prevarom: Ako vas je partner osvojio dok je bio s nekim drugim, Louanne kaže da je to jedan od najjačih prediktora buduće nevjere. “Mentalna barijera već je probijena. Kako vas je osvojio, često predviđa kako bi vas mogao izgubiti”, objašnjava ona.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
2. Dolaze iz obitelji u kojoj je bilo nevjere: Ako su njihovi roditelji varali, šanse su veće da će i oni. “Ono što se nauči u djetinjstvu postaje predložak za veze u odrasloj dobi”, tvrdi Louanne.
2. Dolaze iz obitelji u kojoj je bilo nevjere: Ako su njihovi roditelji varali, šanse su veće da će i oni. “Ono što se nauči u djetinjstvu postaje predložak za veze u odrasloj dobi”, tvrdi Louanne.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
3. Rade u okruženju s velikom neravnotežom spolova: Ako je vaš partner okružen kolegama suprotnog spola, to može biti faktor rizika. Preko 30 % afera započinje na radnom mjestu, kaže Louanne, a bliskost i svakodnevna interakcija stvaraju savršenu priliku za “prelazak granice”.
3. Rade u okruženju s velikom neravnotežom spolova: Ako je vaš partner okružen kolegama suprotnog spola, to može biti faktor rizika. Preko 30 % afera započinje na radnom mjestu, kaže Louanne, a bliskost i svakodnevna interakcija stvaraju savršenu priliku za “prelazak granice”.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
OGLAS
4. Imaju vrlo visok broj seksualnih partnera: Velika seksualna povijest može ukazivati na traženje novosti i slabiju emocionalnu povezanost, što se često povezuje s nevjerom. “Senzacija novog partnera pojačava neurološke puteve nagrade”, objašnjava Louanne, “To postaje rizik za vezu – ne nužno moralni problem”. 
4. Imaju vrlo visok broj seksualnih partnera: Velika seksualna povijest može ukazivati na traženje novosti i slabiju emocionalnu povezanost, što se često povezuje s nevjerom. “Senzacija novog partnera pojačava neurološke puteve nagrade”, objašnjava Louanne, “To postaje rizik za vezu – ne nužno moralni problem”. 
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
5. Izbjegavaju vezivanje i emocionalnu bliskost: Osobe s izrazitim izbjegavajućim stilom privrženosti češće varaju. “Emocionalna distanca smanjuje osjećaj krivnje i povećava vjerojatnost traženja pažnje izvan veze”, kaže Louanne.
5. Izbjegavaju vezivanje i emocionalnu bliskost: Osobe s izrazitim izbjegavajućim stilom privrženosti češće varaju. “Emocionalna distanca smanjuje osjećaj krivnje i povećava vjerojatnost traženja pažnje izvan veze”, kaže Louanne.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli
6. Već su varali – i to više puta: Najklasičniji znak je i dalje najpouzdaniji: ako su varali prije, veća je vjerojatnost da će to ponoviti. Kako se često kaže – jednom varalica, uvijek varalica.
6. Već su varali – i to više puta: Najklasičniji znak je i dalje najpouzdaniji: ako su varali prije, veća je vjerojatnost da će to ponoviti. Kako se često kaže – jednom varalica, uvijek varalica.
Foto: shutterstock
Share
Podijeli

Ne propustite

1/