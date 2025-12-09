Stručnjakinja za odnose dijeli šest znakova koji otkrivaju da će vas partner prevariti prije nego što se to dogodi
Nevjera je, nažalost, sve samo ne rijetkost. Prema YouGovu, muškarci najčešće ulaze u afere s kolegicama s posla, dok su žene sklonije prevari s – prijateljem. Australska trenerica za veze Louanne Ward, poznata po svojim viralnim savjetima, tvrdi da “varanje nikad nije slučajno – iza njega stoje obrasci ponašanja”, prenosi LADBible. Sada je otkrila i šest pokazatelja da bi upravo vaša voljena osoba mogla biti sklona nevjeri.
1. Veza je započela – prevarom: Ako vas je partner osvojio dok je bio s nekim drugim, Louanne kaže da je to jedan od najjačih prediktora buduće nevjere. “Mentalna barijera već je probijena. Kako vas je osvojio, često predviđa kako bi vas mogao izgubiti”, objašnjava ona.
3. Rade u okruženju s velikom neravnotežom spolova: Ako je vaš partner okružen kolegama suprotnog spola, to može biti faktor rizika. Preko 30 % afera započinje na radnom mjestu, kaže Louanne, a bliskost i svakodnevna interakcija stvaraju savršenu priliku za “prelazak granice”.
4. Imaju vrlo visok broj seksualnih partnera: Velika seksualna povijest može ukazivati na traženje novosti i slabiju emocionalnu povezanost, što se često povezuje s nevjerom. “Senzacija novog partnera pojačava neurološke puteve nagrade”, objašnjava Louanne, “To postaje rizik za vezu – ne nužno moralni problem”.
5. Izbjegavaju vezivanje i emocionalnu bliskost: Osobe s izrazitim izbjegavajućim stilom privrženosti češće varaju. “Emocionalna distanca smanjuje osjećaj krivnje i povećava vjerojatnost traženja pažnje izvan veze”, kaže Louanne.