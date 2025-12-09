Žustro se naoružavaju, a velika vojna sila postala im je glavni dobavljač

Iran godinama nastoji razviti vlastitu vojnu tehnologiju i čim više smanjiti uvoz. Razlozi toga leže u poteškoćama u nabavi strane opreme, ali i u težnji za povećanjem samodostatnosti. Iako su Revolucionarna garda i vojska uglavnom izbjegavali pitanja o sposobnostima domaćih sustava protuzračne obrane, nedavno je jedan visoki časnik priznao da su oni podbacili u Dvanaestodnevnom ratu, pri čemu su čak i stariji ruski sustavi bili znatno bolji. Što se tiče zrakoplovstva, iranski pokušaji razvoja domaćih lakih borbenih zrakoplova nisu uspjeli. Iran je, kako navodi The Insider, u lipnju 2025. bio gotovo dvije generacije iza Izraela i SAD-a.

S obzirom na to da iranska nastojanja u razvoju vlastite tehnologije nisu bila uspješna, u Teheranu sada nastoje što brže nabaviti vojnu opremu. U listopadu je Kremlj nagovijestio da su ruske vojne prodaje Iranu posljedica Dvanaestodnevnog rata. Međutim, nekoliko tjedana ranije procurjeli dokument pokazao je da su Rusija i Iran već 2022. dogovorili prodaju 48 zrakoplova Su-35. Isporuke su već trebale početi, a iranske obrambene vlasti glasno su se žalile na kašnjenja koja pripisuju moskovskoj želji da očuva odnose s Izraelom. Prema iranskim vojnim izvorima, uskoro će im ipak prvo biti predano 24 Su-35SE, a zatim 24 nova Su-35 u 2026. i 2027. godini. Iran je, također, počeo primati napredne trenere Jak-130 iz Rusije.

Nekoć uglavnom ovisan o ruskom naprednom oružju, Iran posljednjih godina sve više uvozi vojnu tehnologiju iz Kine. Sada, zbog ruskog oklijevanja, Kina preuzima ulogu glavnog dobavljača vojne tehnologije Iranu. Izvori u Revolucionarnoj gardi kažu da je Iran u srpnju potpisao ugovor s Kinom za isporuku raketnog sustava HQ-9. Kina je navodno već poslala savjetnike i tehničare u Iran - za postavljanje HQ-9 i obuku posada, ali i za pripremu terena za buduću isporuku lovaca J-10C. Lakši i kraćeg dometa od Su-35, J-10C je u nekim aspektima i napredniji.

Iranski vojni dužnosnici, prema The Insideru, uvjereni su da je novi rat pred vratima i da predstavlja egzistencijalnu prijetnju režimu. Stoga žure popuniti najočitije rupe u obrani. Potpuna integracija novih sustava mogla bi potrajati godinama, posebice ako stigne velik broj različitih sustava. Uzimajući u obzir vrijeme isporuke i obuku osoblja, Iran će u sljedećih nekoliko godina - u eventualnom novom sukobu - i dalje morati najviše računati na vlastitu tehnologiju, prvenstveno balističke projektile.