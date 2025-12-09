Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NABAVA OPREME

Žustro se naoružavaju, a velika vojna sila postala im je glavni dobavljač

An Iranian missile is launched during a military exercise in an undisclosed location in Iran
Foto: Iranian Army/WANA (West Asia New
1/6
Autor
Dora Taslak
09.12.2025.
u 14:53

S obzirom na to da iranska nastojanja u razvoju vlastite tehnologije nisu bila uspješna, u Teheranu sada nastoje što brže nabaviti vojnu opremu

Iran godinama nastoji razviti vlastitu vojnu tehnologiju i čim više smanjiti uvoz. Razlozi toga leže u poteškoćama u nabavi strane opreme, ali i u težnji za povećanjem samodostatnosti. Iako su Revolucionarna garda i vojska uglavnom izbjegavali pitanja o sposobnostima domaćih sustava protuzračne obrane, nedavno je jedan visoki časnik priznao da su oni podbacili u Dvanaestodnevnom ratu, pri čemu su čak i stariji ruski sustavi bili znatno bolji. Što se tiče zrakoplovstva, iranski pokušaji razvoja domaćih lakih borbenih zrakoplova nisu uspjeli. Iran je, kako navodi The Insider, u lipnju 2025. bio gotovo dvije generacije iza Izraela i SAD-a.

S obzirom na to da iranska nastojanja u razvoju vlastite tehnologije nisu bila uspješna, u Teheranu sada nastoje što brže nabaviti vojnu opremu. U listopadu je Kremlj nagovijestio da su ruske vojne prodaje Iranu posljedica Dvanaestodnevnog rata. Međutim, nekoliko tjedana ranije procurjeli dokument pokazao je da su Rusija i Iran već 2022. dogovorili prodaju 48 zrakoplova Su-35. Isporuke su već trebale početi, a iranske obrambene vlasti glasno su se žalile na kašnjenja koja pripisuju moskovskoj želji da očuva odnose s Izraelom. Prema iranskim vojnim izvorima, uskoro će im ipak prvo biti predano 24 Su-35SE, a zatim 24 nova Su-35 u 2026. i 2027. godini. Iran je, također, počeo primati napredne trenere Jak-130 iz Rusije.

Nekoć uglavnom ovisan o ruskom naprednom oružju, Iran posljednjih godina sve više uvozi vojnu tehnologiju iz Kine. Sada, zbog ruskog oklijevanja, Kina preuzima ulogu glavnog dobavljača vojne tehnologije Iranu. Izvori u Revolucionarnoj gardi kažu da je Iran u srpnju potpisao ugovor s Kinom za isporuku raketnog sustava HQ-9. Kina je navodno već poslala savjetnike i tehničare u Iran - za postavljanje HQ-9 i obuku posada, ali i za pripremu terena za buduću isporuku lovaca J-10C. Lakši i kraćeg dometa od Su-35, J-10C je u nekim aspektima i napredniji.

Iranski vojni dužnosnici, prema The Insideru, uvjereni su da je novi rat pred vratima i da predstavlja egzistencijalnu prijetnju režimu. Stoga žure popuniti najočitije rupe u obrani. Potpuna integracija novih sustava mogla bi potrajati godinama, posebice ako stigne velik broj različitih sustava. Uzimajući u obzir vrijeme isporuke i obuku osoblja, Iran će u sljedećih nekoliko godina - u eventualnom novom sukobu - i dalje morati najviše računati na vlastitu tehnologiju, prvenstveno balističke projektile.
Plan koji Rusiju ostavlja bez plijena: Ukrajina već danas šalje novi prijedlog Trumpu?
Ključne riječi
vojna oprema oružje Iran

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Borjana Krišto i Ursula von der Leyen obišle su Donju Jablanicu
Video sadržaj
PRITISAK RASTE

Kriza u BiH: Hrvatica na čelu Vijeća ministara BiH pozvana da razriješi blokadu oko EU zakona

Šef delegacije EU u BiH Luigi Soreca je nakon još jedne propale sjednice Vijeća ministara upozorio kako prozor koji je EU otvorio za BiH "možda neće ostati otvoren zauvijek". "Stav Europske unije je jasan – želimo da BiH postane dio naše Unije. Ali da bi se to dogodilo, BiH mora ispuniti potrebne kriterije. Ne možemo željeti članstvo u EU za ovu zemlju više nego što to žele vlasti BiH"

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!