Otočić na kojem gost dobije čak i recept za eliksir života

Jadrolinija Postira valjuškala se prema luci, a već iz daljine s lijeve se strane iznad zidina kojim je opasan izdigao franjevački samostan s crkvom svete Marije od Špilice iz 1483. godine. Kako se brod primicao, sve je impozantnije s desne strane izgledao luksuzni resort Lafodia, na samoj obali, u kojem noćenje premašuje tisuću kuna.

Zavjet Otta Viscontija

Nešto se putnika bilo iskrcalo na Koločepu, prvoj luci od Dubrovnika na putu k elafitskom otočju. Većina je izišla na Lopudu, otoku s 2584 sunčana sata godišnje, kamo je i nas ove godine dovela Turistička patrola.

Tik uz ploču s natpisom dobrodošlice znak je zabrane prometa. Lopud je, naime, otok na kojem nema automobila pa vam vozilo prije no što ovamo dolazite ovamo valja negdje ostaviti. Krećete li iz gruške luke, ondje je za osobna vozila sat 15, a dan parkiranja 200 kuna.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Odmah na početku lopudske rive možete unajmiti bicikl – sat je 20, dan 70 kuna. Krenete li pješice, ubrzo ćete naići na prelijepi perivoj Đorđević-Mayneri s biljem karakterističnim za ovo podneblje, donesenim iz cijelog svijeta. Nekoć je to bio vrt vile iz 19. stoljeća. Malo dalje skretanje je za puteljak koji vodi na drugu stranu otoka, do prekrasne pješčane plaže Šunj, najpoznatije na dubrovačkom području koju mnogi – s pravom – uvrštavaju među najljepše na Jadranu. Put do nje dug je dva kilometra, no dvjestotinjak metara od skretanja opet je postaja za najam bicikala te električni automobili kojima će vas za 15 kuna prebaciti do Šunja, a toliko ćete platiti i vožnju natrag.

Ova pješčana plaža s dugim plićakom idealna je za djecu, dok će starije opčiniti romantika kojom odiše. Na njoj nema hlada, osim pod suncobranom (60 kuna dnevni najam, ležaljka je još deset kuna skuplja).

Skrivena od pogleda visokim čempresima ponad uvale nalazi se župna crkva Gospe od Šunja iz 12. stoljeća uz čiji je nastanak vezana legenda koja govori kako je po povratku iz križarskih ratova plemića Otta Viscontija i njegov brod pogodilo veliko nevrijeme. Plemić se zavjetovao da će, iskrca li se na nekom kopnu živ, ondje podići crkvu u Gospinu čast.

Sudbina ga je dovela na Šunj. Na Lopudu je tridesetak crkava i crkvica, odnosno ono što je od njih ostalo. Mještani kažu da je stalnih stanovnika stotinjak. U zlatno doba otoka, u razdoblju renesanse, bilo ih je barem deset puta više. Na svome je vrhuncu Lopud imao osamdesetak velikih trgovačkih i ratnih brodova, a mnoga od njih dao je sagraditi jedan od najutjecajnijih ljudi iz toga vremena, pomorac Miho Pracat – jedini čovjek kojemu je Dubrovačka Republika podignula spomenik.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon dva desetljeća renoviranja lani je za javnost ponovno otvoren franjevački samostan sv. Marije, poznat i kao samostan Gospe od Špilice – ono zdanje koje ćete ugledati pri uplovljavanju u lopudsku luku. Samostan je u zakupu tvrtke Arcus Dalmatia d.o.o, otvoren je za sva kulturna i umjetnička događanja, a na njihovoj su internetskoj stranici kontakti za ekskluzivne najmove i sasvim je izvjesno da će postati destinacijom bajkovitih vjenčanja.

Lica ozarena ljepotom

Ovdje čarolija počinje nakon što za sobom zatvorite metalna vrata i kročite unutar samostanskog kompleksa gdje vas na ulazu dočekuju dva kipa anđela.

Vodičica će vas provesti kroz samostanske prostorije, moći ćete vidjeti franjevačku apoteku, ondje dobiti recept za eliksir života, prošetati obnovljenim vrtovima te uživati u novouređenom Svetom vrtu s devet postaja za kontemplaciju.

Elica Vujičić, event menagerica u ovom kompleksu, zna sve tajne Lopuda jer je ovdje provela većinu djetinjstva, no i dalje je jednako opčinjena njegovom ljepotom, baš kao i onaj tko je na ovaj čarobni otok stigao prvi put, što se vidi na licima turista kada se iskrcaju s Postire.

TOP PLAŽE Šunj – prekrasna pješčana plaža na jugoistočnoj strani otoka, po mnogima najljepša na Jadranu. Zbog dugog plićaka idealna za obitelji s djecom “Ispod svete Marije” – tako mještani zovu plažu na polubetoniranim stijenama, ispod franjevačkog samostana Lafodia – hotelski resort ima plažu za svoje goste, dok na plaži ispod rive uživaju svi ostali

POREDAK PODGORA 96 VRSAR 95 LOPUD 90 BAŠKA VODA 89 DUGI OTOK 88 MURTER 88 ČIOVO 86 MEDULIN 86 NIN 86 MOŠ. DRAGA 85 ŠOLTA 85 TRIBUNJ 85 VIR 85 FAŽANA 84 SUSAK 82 N. VINODOLSKI 81 LOVRAN 80 PIROVAC 76 KUPARI LUMBARDA

Turistička patrola Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš 10 Kvaliteta i raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 9 Gostoljubivost i susretljivost domaćina 9 Večernja zabava i provod 8 Kulturni sadržaji 9 Rekreativni sadržaji 8 Izgled plaža 10 Inovativnost, originalnost i autohtonost 9 Opći dojam 10 Ukupna ocjena 10



INFOSTUPAC Vožnja brodom od Dubrovnika do Lopuda traje jedan sat. Karta u jednom smjeru stoji 23 kune, a brodovi prometuju nekoliko puta dnevno. Elafitske ili Jelenje otoke čine osam otoka i pet otočića. Nastanjeni su samo Lopud, Koločep i Šipan. Parking nema Pivo 25kn Kava 12kn