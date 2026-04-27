Muž potiče svoju ženu da spava s drugim muškarcima: 'To je sjajno za našu vezu, a ovo je najbolji dio'

U vrijeme kada se sve više govori o različitim oblicima partnerskih odnosa, jedan bračni par izazvao je veliku pozornost javnosti otvoreno govoreći o svom nekonvencionalnom dogovoru. Kyle i Maddie tvrde da im je upravo iskrena komunikacija i spremnost na eksperimentiranje pomogla da nakon 17 godina veze zadrže strast i bliskost. Ovaj par zajedno je već gotovo dva desetljeća, a kako su priznali u dokumentarcu Love Against The Odds na Channelu 4, s vremenom su osjetili da je njihova svakodnevica postala predvidljiva.

"Jednostavno smo se dogovorili napraviti popis stvari koje bismo mogli isprobati kako bismo unijeli malo uzbuđenja u vezu", ispričala je Maddie. Dok je ona razmišljala o putovanjima i zajedničkim avanturama, Kyle je imao drugačije prijedloge. "Pitao me želim li isprobati seks u troje. To je bilo na njegovom popisu i neko vrijeme smo istraživali takva iskustva", rekla je.

Par je s vremenom počeo eksperimentirati sa swinganjem i upoznavanjem drugih parova, a kasnije su pronašli model odnosa koji im, kako tvrde, najviše odgovara. Maddie je objasnila da se radi o dinamici u kojoj ona uz znanje i pristanak supruga upoznaje druge muškarce. "U osnovi, riječ je o otvorenom dogovoru u kojem nema tajni i sve se temelji na međusobnom povjerenju", rekla je. Kyle priznaje da mu je upravo iskrenost ključ svega. "Vrlo smo otvoreni jedno prema drugome. Ništa ne skrivamo i uvijek razgovaramo o tome kako se osjećamo", kazao je.

Nakon svakog iskustva Maddie sve detaljno ispriča suprugu, a Kyle tvrdi da im upravo ti razgovori dodatno produbljuju odnos. "Sviđa mi se kada dođe kući i ispriča mi kako se osjećala, što je doživjela i kako joj je bilo. To mi daje dodatnu povezanost s njom", objasnio je. Dodaje i da njihova dinamika često rezultira još snažnijom intimnošću među njima. "Nakon toga naša povezanost bude intenzivnija. To nam je jedan od najboljih dijelova cijelog odnosa", kaže.

Iako se na internetu često susreću s osudama, Kyle odbacuje tvrdnje da je riječ o nevjeri. "Prevara podrazumijeva laganje i skrivanje. Kod nas toga nema. Nikada nisam varao", rekao je. Na komentare da je "slab" ili da "dopušta previše", samo odmahuje rukom. "Drugima to možda izgleda čudno, ali nama funkcionira. I to je jedino važno". Ovaj par smatra da ne postoji univerzalan recept za uspješnu vezu, već da svatko treba pronaći model koji mu odgovara – uz poštovanje, granice i iskrenu komunikaciju.