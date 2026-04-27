Hormoni vam podivljaju, a to nije ni ono najgore: Liječnica otkriva se događa s vašim tijelom ako se ne seksate redovito

Mnogi ljudi u nekom trenutku života prođu kroz razdoblje bez spolnih odnosa, bilo da je to namjerna odluka ili jednostavno nemaju sreće u svijetu veza i odnosa. Iako takva faza može biti obeshrabrujuća i frustrirajuća za one koji aktivno traže partnera, važno je znati da duža apstinencija ima i stvarne fizičke učinke na tijelo. Naravno, suzdržavanje od seksa može biti i svjestan izbor, primjerice iz vjerskih razloga ili jednostavno zbog nedostatka interesa, što su jednako valjani razlozi.

O ovoj temi za The Telegraph je govorila dr. Ali Novitsky, ginekologinja i opstetričarka koja je osnovala platformu "Exercising Intimacy" s ciljem pomaganja parovima da ojačaju svoju povezanost u spavaćoj sobi. Prema njezinim riječima, apstinencija od seksualne aktivnosti može imati različite učinke na pojedince, kako fizičke tako i emocionalne, a jedna od prvih promjena događa se na hormonalnoj razini.

"Redovita seksualna aktivnost poznata je po tome što podiže razine određenih hormona, poput oksitocina i endorfina, koji su povezani s osjećajem sreće i smanjenim stresom. Stoga suzdržavanje od seksa potencijalno može dovesti do smanjenja razine ovih hormona", objasnila je dr. Novitsky. Smanjenje takozvanih "hormona sreće" može rezultirati promjenama raspoloženja, pa čak i osjećajem tjeskobe ili potištenosti, jer tijelo ostaje bez prirodnog mehanizma za ublažavanje stresa i podizanje raspoloženja.

Osim hormonalnih promjena, nedostatak redovitih odnosa može imati i druge fizičke posljedice, osobito za žene. Kod nekih se može javiti vaginalna bol, a studije pokazuju da može doći i do stanjivanja vaginalnih stijenki, što seks nakon duže pauze čini neugodnim ili bolnim. Također, može doći do smanjenog prirodnog vlaženja, što je posebno izraženo kod žena u menopauzi zbog nižih razina estrogena. S druge strane, redoviti seks iznimno je koristan za zdravlje. Studija objavljena u časopisu European Journal of Preventative Cardiology pokazala je da je spolni odnos otprilike jednom tjedno povezan s 10 posto manjom smrtnosti od srčanih bolesti te čak 44 posto manjom smrtnosti od uzroka koji nisu povezani sa srcem.

Ipak, apstinencija ima i svoje prednosti, od kojih je najočitija znatno manja podložnost spolno prenosivim bolestima i infekcijama mokraćnog sustava. Zanimljivo je da, unatoč svim prednostima seksa, značajan broj ljudi nije seksualno aktivan. Istraživanje koje je objavio YouGov pokazalo je da se oko 30 posto ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu izjasnilo kao seksualno neaktivno. Taj je postotak uključivao oko 20 posto osoba u dobi između 40 i 44 godine, a penjao se na čak 57 posto kod osoba starijih od 74 godine. Podaci iz drugih zemalja također ukazuju na sličan trend; istraživanje Sveučilišta u Kaliforniji iz 2021. otkrilo je da 38 posto mladih između 18 i 30 godina u prethodnoj godini nije imalo nijednog spolnog partnera.

Redoviti spolni odnosi, osim što jačaju imunitet i poboljšavaju san, mogu pomoći u upravljanju stresom te predstavljaju oblik tjelesne aktivnosti, iako broj potrošenih kalorija ovisi o pozama. Apstinencija može imati specifične učinke i na muškarce. Naime, neka istraživanja upućuju na to da dulja razdoblja bez ejakulacije mogu utjecati na rizik od razvoja raka prostate. Jedna često citirana studija sugerira da muškarci koji ejakuliraju 21 put mjesečno ili više imaju 20 posto manju vjerojatnost za razvoj ove bolesti u usporedbi s onima koji to čine rjeđe. Odluka o seksualnoj aktivnosti na kraju je osobna, a njezine posljedice, bile one pozitivne ili negativne, uvelike ovise o individualnim okolnostima, motivaciji te cjelokupnom fizičkom i psihičkom zdravlju pojedinca.