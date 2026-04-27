Najstariji Amerikanac (111) otkrio tajnu dugovječnosti: 'Puno je jednostavnija nego što mislite'

Svi priželjkuju dug, zdrav i miran život, a savjeti ljudi koji su doživjeli duboku starost zato uvijek privlače posebnu pozornost. Upravo je jedan takav čovjek, Luis Cano, koji se smatra najstarijim muškarcem u SAD-u, podijelio nekoliko jednostavnih pravila kojih se držao kroz život. Njegova poruka ne zvuči nimalo komplicirano, ali upravo u toj jednostavnosti, čini se, leži i njezina snaga, piše LADbible.

Luis Cano rođen je 1914. godine u Kolumbiji, a posljednjih tridesetak godina života proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama. Sa suprugom se devedesetih godina preselio u New York, a nakon njezine smrti 2004. godine nastavio je živjeti u New Jerseyju. Na pitanje kako se osjeća sa 111 godina, kratko je odgovorio - dobro. Ipak, iza te kratke rečenice stoji i nekoliko životnih navika koje smatra važnima za dugovječnost. Cano kaže da ne treba puno piti, da je važno dobro spavati i ne pušiti. Uz to je naglasio i da se za dobar život treba 'lijepo ponašati'. Poruka koja zvuči jednostavno, ali nosi jasnu životnu mudrost.

Danas više nije aktivan kao nekada pa vrijeme najčešće provodi gledajući kroz prozor i prisjećajući se života. Posebno voli promatrati avione jer ga zrakoplovstvo zanima još od mladosti. Ujedno voli i pecanje, aktivnost koja mu, čini se, i dalje donosi mir i povezanost s prirodom.

Luis Cano nedavno je, prema navodima organizacije LongeviQuest, potvrđen i kao 112. najstarija osoba na svijetu. Iako nije stekao formalno obrazovanje, služio je u kolumbijskoj vojsci, pokrenuo vlastitu autobusnu tvrtku i sa suprugom dobio desetero djece. Danas živi s dvoje svoje djece, a obitelj mu je još veća zahvaljujući petero praunučadi i dvoje prapraunučadi.

Njegova životna priča podsjeća da sreća i dug život možda ne ovise o velikim formulama, nego o temeljnim navikama i jednostavnom pogledu na svijet. Dovoljno sna, izbjegavanje poroka, mirniji način života i korektan odnos prema drugima savjeti su koji se često ponavljaju, ali ih rijetki doista žive dosljedno. Možda upravo zato riječi čovjeka koji je doživio više od jednog stoljeća imaju posebnu težinu.