Šjor Mido: 'Nema galeba, mladima su podrezana krila'

Ljepše je sa Šolte gledati ponistru nego s ponistre Šoltu”, napisao je bard Jakša Fiamengo, autor legendarne šansone “S ponistre se vidi Šolta, svome prijatelju teatrologu Anatoliju Kudrjavcevu na razglednici iz Nečujma prije sedamnaest godina.

Ribnjak cara Dioklecijana

Čarobne ljepote Šolte, koje su opčinile još Dioklecijana koji je u uvali Piškera u Nečujmu napravio ribnjak i Marka Marulića koji je također u Nečujmu imao ljetnikovac, pomogao nam je otkriti Miodrag Tarašić – Mido, vlasnik autokampa u Stomorskoj. Proslavio je Mido neki dan 70. rođendan, a turizmom se bavi više od pola stoljeća. Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

A da smo našli pravog sugovornika svjedoči i to što će upravo danas, 2. kolovoza, na Dan općine Šolta, šjor Mido dobiti općinsku nagradu za doprinos u turističkom razvoju i kulturnom životu našeg “zelenog otoka”.

– Ja sam jedan od najstarijih iznajmljivača na Šolti. Sobe su iznajmljivali još moji roditelji pa imam goste koji mi se vraćaju već 50 godina. Ovih dana mi dolaze Nijemci koji će doći 43. godinu, a nakon njih grupa od 60 prosvjetnih radnika, također iz Njemačke, njima će to biti osamnaesta godina kod mene. Sve to traje toliko dugo da sam s mnogima od gostiju postao prijatelj – priča šjor Mido. Kaže da mu se gosti vraćaju zbog ambijenta, ljudi kod njega pronalaze svoj mir i opuštaju se, ali bitan je i on kao domaćin.

– Nema gosta kojeg nisam pozvao u konobu na bićerin, a nudim im domaću orahovicu, travaricu, rogačušu... Neku večer bilo ih je 20 na večeri, ispekao sam srdele i počastio ih. Sviram gitaru i pjevam, družimo se i zajedno zabavljamo. Danas je puno iznajmljivača i primjećujem da većina njih svoje goste i ne vidi. A u turizmu je važno povjerenje koje se stvori između gosta i domaćina – smatra Mido. A on je rođeni zabavljač. Član je glumačke amaterske družine Sulet. Bili su i u Beču, ušli su u finale Supertalenta, a ovog ljeta na Šolti nastupaju sa dva mala igrokaza.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

– Neki dan nastupali smo u Maslenici i doživjeli ovacije. Gledaju nas i stranci. Evo, baš su bili jedan Englez i žena, ona je naša, i kaže mi: “Vidite, moj muž ništa ne razumije, a umirao je od smijeha” – priča Mido.

Nastupali su s predstavom “Šoltanski Romeo i Giulietta”. Šjor Mido, naravno, igra Romea. I nije to slučajno. O njemu su slovenske novine pisale kao o jednom od posljednjih dalmatinskih galebova. Ženio se tri puta, a danas opet uživa u blagodatima koje donosi status samca

-Galebova danas gotovo i nema. Razočarali su me mladi. Podrezana su im krila – kaže Mido vodeći nas kroz svoj kamp.

Mlada Austrijanka mu se osmjehuje, a on uzvraća osmijeh i na izvrsnom njemačkom raspituje se je li sve u redu. Zahvaljujući druženju s turistima, postao je poliglot.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

– Uz češki, koji govorim kao i hrvatski, dobro govorim još nekoliko jezika: njemački, francuski, engleski i talijanski te malo mađarski, poljski i slovenski – otkriva nam.

A za njegov odličan češki zaslužne su brojne Čehinje s kojima se Mido u životu družio. Godinama je bio turistički vodič za Šoltu jedne češke agencije. Pun je informacija.

Poljsko odmaralište iz 1939.

– Godine 1939. Poljaci su u Nečujmu otvorili odmaralište. Pregradili su valu i dio uz obalu bio je za nekoliko stupnjeva topliji iako je more cirkuliralo. Gosti su bili plućni bolesnici i to im je bio prirodni bazen. U Stomorskoj je 1940. napravljen hotel i prvi gosti bili su talijanski vojnici jer je Šolta bila pod Italijom – priča šjor Mido.

Danas ima dosta apartmana i vila s bazenima u unutrašnjosti koje su dobro popunjene. Hotel “Martinis Marchi” u Maslinici, u dvorcu starom 300 godina, jedan je od najljepših malih hotela u Hrvatskoj.

Gastronomska ponuda je dobra, restorana ima dosta. Plaže su kao iz bajke, svuda raskošne bugenvilije u punom cvatu, a bezbroj je i malih, skrivenih uvala zbog kojih je Šolta raj za nautičare.

TOP PLAŽE Nečujam - uvala, dovoljno velika da skriva osam manjih uvalica. Lako se dolazi s kopna i mora Maslinica - glavna plaža sa spektakularnim pogledom na obližnje otočiće Stomorska - nedavno sagrađena šetnica povezuje brojne uvale koje su sada dostupne kupačima

Turistička patrola Urednost, izgled mjesta, čistoća, okoliš 9 Kvaliteta i raznolikost smještaja 8 Kvaliteta ugostiteljske ponude 8 Gostoljubivost i susretljivost domaćina 10 Večernja zabava i provod 7 Kulturni sadržaji 9 Rekreativni sadržaji 8 Izgled plaža 9 Inovativnost, originalnost i autohtonost 8 Opći dojam 9 Ukupna ocjena 85

INFOSTUPAC Do Rogača na Šolti vozi trajekt iz Splita. Cijena je karte 33 kune po osobi. Za automobil ćete platiti 154 kune. Katamaran Split – Rogač je 35 kuna, jednako kao i Rogač – Milna na Braču Parkiranje se naplaćuje samo u Rogaču, a drugdje na otoku je besplatno Parking 6 kn/h Pivo 18 - 25kn Kava 9kn