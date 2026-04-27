Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ABBASOVI LJUDI ODNIJELI POBJEDU

FOTO Održani izbori u Palestinskoj samoupravi - u Gazi su to prvi od 2006. godine: Hamasa nije bilo na listama

Autor
Danijel Prerad
27.04.2026.
u 19:11

Glasanje u Deir el-Balahu u središnjoj Gazi bilo je uglavnom simbolični "pilot" izbori, rekli su dužnosnici Palestinske uprave, s ciljem da se pokaže da je Gaza neodvojivi dio buduće palestinske države

Lojalisti predsjednika Mahmouda Abbasa pobijedili su na većini utrka na palestinskim općinskim izborima, rekli su izborni dužnosnici, na glasovanju koje je prvi put u gotovo dva desetljeća uključivalo grad u opkoljenom Pojasu Gaze. Izbori su održani "u vrlo osjetljivom trenutku usred složenih izazova i iznimnih okolnosti", rekao je palestinski premijer Mohammed Mustafa prilikom objave rezultata u nedjelju. Subotnji izbori označili su prve izbore bilo koje vrste u Gazi od 2006. godine, te su prvi palestinski izbori od početka izraelske akcije velikih razmjera protiv Palestinaca na tom teritoriju koji je uslijedio nakon Hamasova napada u listopadu 2023. godine.

Ključne riječi
izbori. Hamas Palestina pojas gaze

Komentara 1

Pogledaj Sve
HO
homofobic
19:49 27.04.2026.

Izbore su organizirali jucer poslije rucka tek toliko da pokazu kriticarima da je “Palestina” funkcionalna demokracija gdje gazda pobjeduje na izborima!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!