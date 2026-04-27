FOTO Održani izbori u Palestinskoj samoupravi - u Gazi su to prvi od 2006. godine: Hamasa nije bilo na listama

Lojalisti predsjednika Mahmouda Abbasa pobijedili su na većini utrka na palestinskim općinskim izborima, rekli su izborni dužnosnici, na glasovanju koje je prvi put u gotovo dva desetljeća uključivalo grad u opkoljenom Pojasu Gaze. Izbori su održani "u vrlo osjetljivom trenutku usred složenih izazova i iznimnih okolnosti", rekao je palestinski premijer Mohammed Mustafa prilikom objave rezultata u nedjelju. Subotnji izbori označili su prve izbore bilo koje vrste u Gazi od 2006. godine, te su prvi palestinski izbori od početka izraelske akcije velikih razmjera protiv Palestinaca na tom teritoriju koji je uslijedio nakon Hamasova napada u listopadu 2023. godine.