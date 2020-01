Otkriven rijedak poremećaj zbog kojeg žene doživljavaju i do 100 orgazama u danu!

Persistent genital arousal disorder ili skraćeno PGDA u hrvatskom jeziku nema stručan i vlastiti naziv, ali liječnici su ga doslovno preveli pa se kod nas kaže poremećaj perzistirajuće spolne podraženosti.



Dugo je trajalo otkrivanje ovog neobičnog poremećaja, a sada, nakon proučavanja 10 pacijentica liječnicima je uspjelo. Iako se posljedice očituju u predjelu genitalija, ovaj poremećaj zapravo potiče iz kralježnice i njezinih živaca, prenosi Daily Mail.



Devet od deset pacijentica imalo je neobične nalaze pregleda kralježnice kao što su ciste, pokazalo je istraživanje medicinskog osoblja s Harvarda.

PGAD dovodi do stalnog osjećaja fizičke seksualne uzbuđenosti dok oboljela nema pretjeranu psihičku želju za seksom. Tretmani se razlikuju - od gelova do masturbacije, pa čak i do psiholoških savjetovanja kako bi se otkrilo zašto je žena oboljela.



Ovih deset žena koje su proučavali stručnjaci doživljavalo je orgazam koji bi trajao od minute do nekoliko sati, a događao se čak i tijekom spavanja. Glavna autorica istraživanja, dr. Saurabh Sharma kaže kako liječnici trebaju razmatrati oštećenje i poremećaj živaca - zašto i kako je došlo do toga, prije nego pošalju pacijente na liječenje.



Njezin kolega, dr. Bruce Price kaže: "Jako je važno da ljudi znaju za ovaj poremećaj i da je to kao prvo neurološki problem, a ne psihijatrijski. Puno žena koje je pogodila ova dijagnoza šuti, ali ovo nije nimalo smiješan ni zabavan poremećaj. Jako je teško pacijentima koji nikada nisu ni čuli za PGAD objasniti simptome kada dođu liječniku."



Simptomi koje žene prijavljuju za ovaj, kako ih one same zovu, 'neobjašnjiv orgazam i seksualno uzbuđenje' poremećaj su vlaženje vagine, osjećaj pritiska i trnci kroz cijelo tijelo. Doživljavale su ovaj osjećaj i do 30 puta na dan. Niti jednoj nije bilo lakše kada je uzimala lijekove, injekcije, botoks, terapiju za 'blokiranje' živaca, ili odlazila na razgovore kod psihologa, a nekima su se čak pojačali simptomi. Sve su pokušale masturbacijom otkloniti ovo ili barem smanjiti broj orgazama u danu - neuspješno.

Devet od deset žena osjetilo je bol ili ukočenost u zdjelici, stražnjici, nogama ili leđima. Nakon puno pretraga, uključujući magnetsku rezonanciju otkriveni su problemi u donjoj leđnoj moždini ili u živcima koji kontroliraju seksualno uzbuđenje i orgazam. Na primjer, dorzalni živac ima korijene u leđnoj moždini i putuje do genitalija, u velikoj mjeri kontrolira osjet na klitoris ili penis. Bilo što što stvori pritisak na živac ili poremeti njegovu normalnu funkciju može izazvati neželjene efekte aktiviranjem nekontroliranih signala u mozgu.



Sve žene imale su probleme neurološke prirode - dvije su imale polineuropatiju - više živaca koji su uključeni u osjet i dodir postaju oštećeni i ne mogu pravilno komunicirati s mozgom, jedna je imala malformaciju u kralježnici, druga žena imala je hernirani disk u donjoj kralježnici koji uzrokuje neraspoloženje i peckanje u nogama i stopalima.



Liječnici tvrde da se oslobađanjem pritiska na živce impulsi u mozgu mogu kontrolirati, a tijekom istraživanja čak su uspjeli potpuno izliječiti dvije osobe - jednoj su uklonili cistu s kralježnice, a drugoj su ublažili dozu antidepresiva. Šest od deset smanjilo je simptome dok se istraživanje još provodilo. Nekima, nažalost, nije bilo pomoći pa se još uvijek bore s ovim poremećajem.