Osjećate se depresivno ste jer je kraj ljeta? Evo nekoliko savjeta kako i jesen učiniti zanimljivijom

Toplo i sunčano godišnje doba mnoge veseli jer je sve nekako ležernije i uzima se predah od obaveza, pa nije čudno da se krajem ljeta javlja depresivnije raspoloženje. Iako su jesenski dani kraći, često kišni i tmurniji, trebalo bi raditi na sebi da taj osjećaj tuge zbog kraja ljeta ne potraje tijekom cijele zime.



Psihoterapeutkinja Rakgi Chand otkrila je za The Guardian koje se sve aktivnosti mogu raditi kroz jesen kako bi bili pozitivniji.



Prvo i osnovno važno je prepoznati simptome tuge i biti svjestan da je, u ovom slučaju, uzrok kraj ljeta i početak obaveza. "Promjena godišnjih doba utječe na mnoge ljude, ali za one sa sezonskim afektivnim poremećajem ta promjena ima mnogo jači učinak na raspoloženje i razinu energije, što dovodi do simptoma depresije koji imaju značajan utjecaj na svakodnevni život. Neki od simptoma su poteškoće s koncentracijom, nedostatak energije i motivacije i generalno lošije raspoloženje", kaže Kerry McLeod, voditeljica odjela za dobrotvorne poslove mentalnog zdravlja Mind.



Naglasila je da se ne treba brinuti ako se ti osjećaji jave svega nekoliko dana nakon godišnjeg odmora, ali ako potraju više od dva tjedna, onda bi bilo dobro potražiti pomoć liječnika.

Bitno je razviti dobar ritam spavanja jer smo od umora više razdražljivi i ponekad ne možemo racionalno razmišljati. Osim toga treba redovito vježbati i biti aktivan te jesti dobre i kvalitetne namirnice.



Nećete ići u šetnju ili na trčanje ako je baš prolom oblaka, ali nemojte da vas niže temperature i tmurno nebo zatvore u kuću. Toplo se obucite i krenite van, šetnja šumom ili uz jezero će vam povratiti potrebnu energiju i poboljšati vam raspoloženje. Također čisti zrak će imat pozitivan utjecaj na vaše zdravlje i psihu.



Nisu baš ni svi jesenski dani tako crni i kišni, pa bi bilo dobro da uhvatite svaku zraku sunca, koliko stignete. Vitamin D ima dobar utjecaj na tijelo, bez obzira koje je godišnje doba, pa će raspoloženje sigurno biti bolje.



Za kraj, stručnjaci preporučuju da se družite s ljudima. Prihvatite situaciju kakva je, ne možete pobjeći od nekog godišnjeg doba. Zato radite stvari koje vas vesele, a prijatelji i ugodno druženje sigurno će tome doprinijeti.

