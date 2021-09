Imala je sepsu, a liječnik joj je rekao da joj nije ništa: ‘Odite doma i popijte paracetamol’

Laura Battrum podvrgnula se zahvatu stezanja želudca kako bi izgubila višak kilograma. Iako je operacija prošla dobro i 38-godišnjakinja je puštena na kućnu njegu, nakon nekog vremena počela se osjećati loše.



Bila je u bolovima, pa je posjetila liječnika, ali on joj je rekao da joj nije ništa i da se treba vratiti kući, odmarati i uzeti paracetamol.



Nije napravio nikakve pretrage, pa je tjedan dana kasnije Laura je završila na hitnoj s probijenim crijevom, a liječnici su davali sve od sebe da preživi. Četiri mjeseca provela je u bolničkom krevetu, a svaki je dan, kako kaže, bio nova borba.



Britanka je, zajedno sa zaručnikom Steveom, tužila liječnika koji joj je morao dati novčanu odštetu. Iako je pristao na to, nije htio priznati krivicu za njezino stanje.



Iako je sada bolje, Laura kaže da pati od umora i slabosti, prenosi The Sun.

