Oženili su se i rastali u samo nekoliko sati: Mladoženja došao pijan, mlada ga ostavili zbog drugog

Cearia (24) i četiri godine stariji partner Sam odlučili su se, nakon dugo godina veze, vjenčati. Par je organizirao cijelu ceremoniju, a Cearia je u emisiji TLC televizije, Gypsy Brides US rekla da je nervozna, ali da će je smiriti jedini član obitelji kojeg ima - 21-godišnji rođak Kyle.



Dopratio ju je do oltara, a ona je odmah osjetila da mladoženja bazdi po alkoholu i da nije potpuno svoj.



"Nije me mogao pogledati u lice, ispalo mu je prstenje iz ruku...", rekla je Cearia koja se ipak udala za dugogodišnjeg partnera.

Tijekom slavlja je primijetila da je Sam u sve gorem stanju i da ne prestaje konzumirati alkohol. Njezino razočaranje primijetio je rođak Kylie i predložio joj da se odmah rastane i pobjegne s njim - jer je godinama zaljubljen u nju!



Nesretna mlada je pristala i nije marila za to što ju svi uzvanici vide kako preko krova bježi s rođakom - i novim partnerom, prenosi India.com.



Sam i ona ubrzo su se rastali i nisu više u nikakvom kontaktu.

