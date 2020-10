Osjećate glad i nakon što pojedete obilan obrok? Evo u čemu je možda problem

Ljudi se nerijetko znaju požaliti kako osjećaju jaku glad iako su malo prije toga pojeli konkretan obrok. Taj osjećaj zaista je teško ignorirati, ali neizbježno je pitati se je li riječ o proždrljivosti, dosadi ili praznom želucu?



Nutricionistica Lyndi Cohen objasnila je da razloga može biti mnogo - neuravnotežen obrok, premala porcija ili monotonija u prehrani odnosno neuključivanje novih jela.



"Osjećaj gladi i nezadovoljstva nedugo nakon obroka puno je češći nego što mislite, ali postoji način da se to riješi. Svaki obrok trebao bi imati porciju zdrave masnoće poput avokada, neke sporo probavljive ugljikohidrate poput batata i malo nemasnih proteina. Takvim načinom prehrane dobit ćete sve hranjive sastojke."



Kako prenosi Daily Mail, jedan od najčešćih uzroka konstantne gladi je žudnja za novim okusima i jelima. "Postoji nešto što se naziva senzorno-specifična sitost i to može imati neke veze s tim zašto uvijek imate 'mjesta za desert'."



Ako stalno jedete istu hranu, tijelo će vam pokušati reći da je naviklo na te okuse - i ne prepoznaje više takvu hranu kao gorivo. Izbjegnite to raznolikom prehranom i pokušajte ne jesti iste obroke prečesto, kaže Lyndi.

Drugi razlog zbog kojeg biste nakon završetka obroka mogli osjećati glad je taj što si uskraćujete onu hranu za kojom vaše tijelo zaista žudi. "Izbjegavanjem tjestenine, slatkiša ili nečeg što inače jako volite samo pojačavate žudnju za istim. Najbolje je biti u svemu umjeren - prestanite sami sebi braniti određene namirnice."



Jedan očiti razlog zašto ste i dalje gladni je nedovoljno velika porcija. Ljudi često pojedu malo za doručak i ručak, a onda odjednom osjete napadaj gladi - i prejedu se u kasne sate.



S druge strane imamo primjer ljudi koji jedu obilan doručak i ručak, ali svejedno navečer, nakon svih obaveza, osjećaju glad. Razlog tome je vjerojatno dosada - neurotransmiter dopamin pokreće organizam, a povezuje se s motivacijom i stimulacijom. On stvara osjećaj ugode prilikom jedenja, pa kad se javlja dosada ili nezadovoljstvo, mozak traži hranu kako bi potaknuo proizvodnju dopamina.



Također, ljudi često zamijene osjećaj gladi sa signalima tijela koje zapravo traži tekućinu. Stručnjaci preporučuju da popijete čašu ili dvije vode i tako lakše shvatite je li u pitanju žeđ ili glad.



Naravno, u pitanju može biti i neki zdravstveni problem poput poremećaja hormona u obliku prekomjernog rada štitnjače. Ako imate još neke simptome, obratite se liječniku.



Drugi medicinski uzrok stalne gladi mogu biti lijekovi poput onih za artritis ili protiv alergija. Jednom kad ih se prestane koristiti, želja za hranom se smanjuje, no kod kroničnih bolesti koje iziskuju stalno uzimanje lijekova najbolje je posavjetovati se s liječnikom.

