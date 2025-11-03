Odvjetnik otkriva: Ovo su najluđa pravila koja sam čuo da parovi žele staviti u predbračni ugovor!

Iako većina parova nakon izgovaranja sudbonosnog "da" zamišlja samo lijepu budućnost, mnogi se ipak žele osigurati i od manje romantičnih scenarija — tu na scenu stupaju predbračni ugovori. Neki se prestraše kada se uoči vjenčanja spomene pravni dokument, no prema odvjetniku za razvode Jamesu Sextonu, bilo bi – kako kaže – “glupo” ne razmotriti ga. On tvrdi da je mnogo bolje unaprijed definirati pravila, nego riskirati da vas kasnije iznenadi financijska realnost ljubavi.

Ipak, Sexton za LADbible priznaje da su neke klauzule koje je tijekom karijere vidio bile “doista šokantne”. A to znači da bi se i najzaljubljeniji parovi mogli naći u verbalnom okršaju dok dogovaraju uvjete svog predbračnog ugovora. Odvjetnik iz New Yorka pojasnio je da najveći problem nastaje kada ljudi u brak ulaze s naivnom vjerom da će sve biti savršeno — bez ikakvog dogovora o imovini ili financijama.

“Predbračni ugovor je pisani dogovor između dvoje ljudi koji određuje pravila u braku, posebno financijska,” objašnjava Sexton. “Svatko tko je u braku ima predbračni ugovor — ili onaj koji je napisala država, ili onaj koji ste sastavili vi i osoba koju navodno volite više od osam milijardi drugih.” Njegova usporedba braka s kupnjom lutrijske srećke možda nije najromantičnija, ali poanta je jasna: “Vjerojatno nećete ‘dobiti’. Zašto onda ne biste unaprijed postavili pravila dok se slažete i sve je u redu?”.

Sextonovi klijenti često žele predbračnim ugovorom zaštititi ono najvrjednije — nekima je to imovina… a nekima, čini se, izgled partnera. Najbizarnija klauzula koju je ikada vidio bila je financijska kazna vezana uz težinu: “Za svakih 4,5 kilograma koje supruga dobije, gubi 10.000 dolara alimentacije mjesečno”.

“Najšokantnije nije to što je on to tražio,” kaže Sexton, “nego što se ona svejedno udala za njega. Rekla je da joj to zvuči pošteno!”. Sličnih primjera ima mnogo. Jedna žena inzistirala je da se u ugovor uvrsti zabrana — kozje bradice. Ako bi je muž pustio, slijedila bi financijska kazna u slučaju razvoda. Drugi su pokušavali ugovorom definirati koliko puta tjedno moraju imati seks.

Mogu li se takve klauzule uopće provesti? Prema Sextonu — rijetko. “Ljudi u ugovore stavljaju svakakve stvari jer im daju osjećaj kontrole i sigurnosti, ali velika većina takvih odredbi je neprovediva,” objašnjava. “U pravu je važno ono što možeš dokazati, ne ono što misliš da ima smisla”. Na kraju dana, romantično ili ne, Sexton podsjeća: “Brak je ljubav. Razvod je posao.”