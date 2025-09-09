Odvjetnica za razvode upozorila žene: Izbjegavajte muškarce koji rade ove poslove
Obiteljska odvjetnica s iskustvom od više od desetljeća, koja redovito dijeli savjete na TikToku, nedavno je podijelila svoja razmatranja o profesijama koje bi žene trebale uzeti u obzir kada biraju partnera. Na temelju svog dugogodišnjeg iskustva u obiteljskom pravu, ona je sastavila popis pet zanimanja koja, prema njenim saznanjima, mogu biti manje povoljna za dugoročne veze, piše LADBible.
U početku je bila skeptična prema ideji da su neki poslovi inherentno nepovoljni za odnose, no s vremenom je shvatila da postoji neka povezanost između određenih profesija i osobina koje mogu utjecati na veze. Iako odvjetnica naglašava da ne želi generalizirati sve koji rade u ovim profesijama, ističe da se njezino iskustvo u obiteljskom pravu često poklapa s informacijama koje je primila.
Vojnik: Vojnici su također uvršteni među profesije koje mogu biti problematične. Odvjetnica objašnjava da je u ovim zanimanjima prisutan zajednički faktor – visok stupanj autoriteta i poštovanja unutar profesionalnog okruženja. Ovaj status može stvoriti dinamiku koja nije uvijek kompatibilna s osobnim životom.
Kirurg: Kirurzi su na popisu zbog svog visokog statusa i utjecaja u bolnici. Iako se može činiti da je ovakva profesija idealna zbog sposobnosti spašavanja života, odvjetnica napominje da visoki stupanj poštovanja na poslu ne jamči sreću i uspjeh u privatnom životu. Ponekad, takva profesionalna odgovornost može utjecati na ponašanje kod kuće.
Policajac: Policajci su opisani kao osobe koje nose autoritet i odgovornost u svakodnevnom životu. Prema iskustvu odvjetnice, razlika između njihovog profesionalnog statusa i privatnog života može dovesti do problema u odnosima, posebno ako kod kuće ne nalaze isti stupanj priznanja i autoriteta.
Pilot: Pilotima je pripisano visoko poštovanje i velika odgovornost jer upravljaju životima velikog broja ljudi. Odvjetnica ističe da njihova potreba za kontrolom i naglašeni narcizam mogu utjecati na njihove odnose, jer naviknuti su biti u središtu pažnje i imati autoritet.