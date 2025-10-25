U braku je s muškarcem 25 godina starijim od nje: 'Nemojte napraviti pogrešku poput mene'

51-godišnja Janet iskreno priznaje kako je život s njenim 76-godišnjim suprugom Johnom postao teret. Kaže da je vrijeme za promjenu i otvoreno govori o svom nezadovoljstvu, razmatrajući potragu za mlađim partnerom. Mašta o savršenom, mladom muškarcu dok se svakodnevno suočava s realnošću svog života, rekla je za The Sun. Umjesto atraktivnog, vitalnog partnera, ona se vraća u stvarnost gdje njen suprug John sjedi u fotelji, izgubivši šarm koji ju je davno privukao. Razlika u godinama sada je postala teret, a Janet priznaje da se osjeća kao da joj suprug crpi energiju i oduzima radost.

Unatoč tome što su bili zaljubljeni i proveli divne trenutke zajedno, Janet priznaje da su se s vremenom sve više udaljili. Brak je postao bezdušan i bez intimnosti, što je dodatno pogoršano kada je Janet ušla u perimenopauzu. ‘Seksualni život je zamro prije osam godina’, kaže Janet, dodajući kako sada više ni ne osjeća privlačnost prema suprugu.

Njezina čežnja za ljubavlju i pažnjom dovela ju je do afere s mlađim muškarcem, koju je započela putem web stranice za diskretne susrete. Iako je afera trajala nekoliko mjeseci, Janet priznaje da je traženje uzbuđenja s nekim drugim postalo jedini način na koji se mogla nositi s osjećajem izgubljenosti u svom braku.

Prisjeća se vremena kada je John bio privlačan, dobrostojeći muškarac u kojeg se zaljubila. Tada je uživala u putovanjima i luksuznim večerama, a zbog Johna se osjećala posebnom. No, s vremenom su te uspomene izblijedjele, a Janet sada osjeća da više nemaju ništa zajedničko. Svaki dan je borba s frustracijom zbog muževih navika i njegovog zdravlja, a briga o njemu postala je naporna rutina. Iako zna da je razvod možda najbolja opcija, Janet se osjeća krivom zbog mogućeg utjecaja na njihovog sina i strahuje od osude društva.

Priznaje da, unatoč svim pogodnostima koje dolaze s financijskom sigurnošću i stabilnim domom, ona osjeća da je izgubila sebe u ovom braku. Svjesna je da će s vremenom njezin vlastiti seksualni nagon možda ponovno oslabiti, no dok god osjeća potrebu za bliskošću, razmatra mogućnost da ponovno nađe mlađeg partnera koji bi joj pružio ljubav i pažnju koje joj nedostaju.

Na kraju, Janet šalje upozorenje svim ženama koje razmišljaju o braku s mnogo starijim muškarcem. ‘Oni prodaju san, ali stvarnost je često noćna mora’, kaže ona, pozivajući druge da dobro razmisle prije nego što se upuste u takvu vezu, kako ne bi završile zarobljene u situaciji iz koje ne vide izlaz.