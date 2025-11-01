Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 101
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
PREKIPJELO JOJ

Ženi 'pukao film': Zatražila razvod braka nakon što je suprug pojeo njezin komad torte

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
01.11.2025.
u 14:48

Ujutro je poželjela pojesti sačuvani komad torte, ali ga nije bilo u mini-hladnjaku: jedna kutija bila je prazna, a u drugoj je ostao tek zalogaj

Jedna je žena zatražila savjet Reddit zajednice nakon što je, kako kaže, okončala 25-godišnji brak jer je suprug pojeo njezin komad torte. U objavi 46-godišnjakinja objašnjava da je priča brzo postala mnogo više od deserta. Njezin suprug (48) iznenadio ju je putovanjem za godišnjicu braka; nadala se da će to biti prilika za ponovno paljenje iskre među njima, osobito jer su se posljednjih mjeseci često svađali i spavali u odvojenim sobama. Iako je destinacija bila već viđena, bila je zahvalna što ovaj put ne mora ništa planirati, prenosi People.

Nakon prve noći krenuli su na romantičnu jesensku vožnju, ali suprugova rezerviranost bila je očita: povremeno bi joj pružio ruku, a zatim je povukao. Cijenila je što je spakirao ručak, no razočaranje je raslo kad su stigli u hotel u koji su oboje ranije odlučili da se više neće vraćati. Navečer ju je zamolio da izabere restoran; večera je prošla tiho, ali bez tenzija. Naručila je banana cheesecake za van, kao i on.

U sobi je pokušala stvoriti romantično raspoloženje, no on je bio gladan pa su probali torte. Ona je uzela zalogaj i rekla da joj je 'prebogata', on je svoj komad dovršio; uslijedilo je brzinsko vođenje ljubavi i ona je zaspala. Ujutro je poželjela pojesti sačuvani komad torte, ali ga nije bilo u mini-hladnjaku: jedna kutija bila je prazna, a u drugoj je ostao tek zalogaj. Suprug se nasmijao i rekao da je tijekom noći ogladnio te da je pojeo i drugi komad torte, no da je ostalo još malo. 'Malo' je bilo doslovno jedan griz.

Taj zalogaj postao joj je simbol cijelog braka. 'Završila sam s pretvaranjem da su mi mrvice dovoljne', napisala je. Nakon 25 godina u kojima je, po vlastitim riječima, bila 'sluškinja, majka i seksualni objekt', vodila kućanstvo, djecu, financije i njegove liječničke preglede, zaključila je da ni na godišnjicu ne može dobiti svoj komad torte. 'Kao i u svemu, ja nosim teret, a dobijem ostatke', poručila mu je, dodavši da zaslužuje partnera 'koji neće pojesti njezin kolač, nego će ga čuvati.'

Odlučila je prekinuti brak. Komentatori su je podržali. 'Nije riječ o torti, nego o svim onim trenucima kad si tražila osnovnu razinu ljubavi i podrške, a on je nije pružio', napisao je jedan. Druga osoba je dodala: 'Činjenica da mu je bilo smiješno što je pojeo tvoj kolač gora je od samog čina. Nisi kriva što odlaziš iz braka bez ljubavi.'

Stigla je sezona variva: Otkrivamo 6 zasitnih i ukusnih jela na žlicu koja morate isprobati
1/7
Ključne riječi
ljubav torta veza razvod brak

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar sitneduše
sitneduše
15:53 01.11.2025.

Taj Reddit je nešto niža razina od onih koji su svašta umišljaju ali donose "strašne sudbine" sprženih sivih elemenata.

Avatar Kajman
Kajman
15:52 01.11.2025.

Da se pogleda u ogledalo shvatila bi kako joj je učinio uslugu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja