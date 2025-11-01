Ženi 'pukao film': Zatražila razvod braka nakon što je suprug pojeo njezin komad torte

Jedna je žena zatražila savjet Reddit zajednice nakon što je, kako kaže, okončala 25-godišnji brak jer je suprug pojeo njezin komad torte. U objavi 46-godišnjakinja objašnjava da je priča brzo postala mnogo više od deserta. Njezin suprug (48) iznenadio ju je putovanjem za godišnjicu braka; nadala se da će to biti prilika za ponovno paljenje iskre među njima, osobito jer su se posljednjih mjeseci često svađali i spavali u odvojenim sobama. Iako je destinacija bila već viđena, bila je zahvalna što ovaj put ne mora ništa planirati, prenosi People.

Nakon prve noći krenuli su na romantičnu jesensku vožnju, ali suprugova rezerviranost bila je očita: povremeno bi joj pružio ruku, a zatim je povukao. Cijenila je što je spakirao ručak, no razočaranje je raslo kad su stigli u hotel u koji su oboje ranije odlučili da se više neće vraćati. Navečer ju je zamolio da izabere restoran; večera je prošla tiho, ali bez tenzija. Naručila je banana cheesecake za van, kao i on.

U sobi je pokušala stvoriti romantično raspoloženje, no on je bio gladan pa su probali torte. Ona je uzela zalogaj i rekla da joj je 'prebogata', on je svoj komad dovršio; uslijedilo je brzinsko vođenje ljubavi i ona je zaspala. Ujutro je poželjela pojesti sačuvani komad torte, ali ga nije bilo u mini-hladnjaku: jedna kutija bila je prazna, a u drugoj je ostao tek zalogaj. Suprug se nasmijao i rekao da je tijekom noći ogladnio te da je pojeo i drugi komad torte, no da je ostalo još malo. 'Malo' je bilo doslovno jedan griz.

Taj zalogaj postao joj je simbol cijelog braka. 'Završila sam s pretvaranjem da su mi mrvice dovoljne', napisala je. Nakon 25 godina u kojima je, po vlastitim riječima, bila 'sluškinja, majka i seksualni objekt', vodila kućanstvo, djecu, financije i njegove liječničke preglede, zaključila je da ni na godišnjicu ne može dobiti svoj komad torte. 'Kao i u svemu, ja nosim teret, a dobijem ostatke', poručila mu je, dodavši da zaslužuje partnera 'koji neće pojesti njezin kolač, nego će ga čuvati.'

Odlučila je prekinuti brak. Komentatori su je podržali. 'Nije riječ o torti, nego o svim onim trenucima kad si tražila osnovnu razinu ljubavi i podrške, a on je nije pružio', napisao je jedan. Druga osoba je dodala: 'Činjenica da mu je bilo smiješno što je pojeo tvoj kolač gora je od samog čina. Nisi kriva što odlaziš iz braka bez ljubavi.'