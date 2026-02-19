Mnogi ih konzumiraju, a nutricionistima se diže kosa na glavi: Ove tri namirnice nikada nemojte jesti za doručak

Kada je riječ o doručku, mnogi su navikli na isti jelovnik svaki dan - kruh, žitarice, jogurt ili voće. Međutim, nutricionisti upozoravaju da postoje tri namirnice koje bi bilo bolje izbjegavati na prazan želudac jer mogu negativno utjecati na metabolizam i izazvati nagle skokove šećera u krvi, piše Krstarica.

Iako se žitarice često smatraju zdravima, mnoge 'gotove' vrste koje se mogu naći u trgovini pune su šećera i rafiniranih ugljikohidrata. Iako brzo pružaju energiju, ona se brzo i troši, što može dovesti do umora i gladi već sat vremena nakon obroka. Zbog toga ćete tijekom jutra vjerojatno posezati za grickalicama i kofeinom kako biste izdržali do ručka.

Voćni sokovi, iako izgledaju kao pametan izbor, često sadrže previše šećera, a malo vlakana koja bi usporila apsorpciju šećera u krvotok. Zbog toga dolazi do naglih skokova i padova šećera u krvi, što dovodi do osjećaja gladi i promjena raspoloženja.

Također, peciva, kroasani i bijeli kruh mogu biti vrlo primamljivi, ali obično su napravljeni od prerađenog brašna, bez nutritivnih vlakana i proteina. Ovakav doručak brzo nestane i izaziva osjećaj da morate jesti još prije podne, što dugoročno može utjecati na vašu energiju i težinu.

Za zdraviji doručak koji će vam pružiti dugotrajan izvor energije i stabilan šećer u krvi, nutricionisti preporučuju proteine, zdrave masti i vlakna. Jaja, zobene pahuljice sa sjemenkama ili jogurt sa orašastim plodovima odličan su izbor.