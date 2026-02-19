Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZBACITE IH VEĆ SUTRA

Mnogi ih konzumiraju, a nutricionistima se diže kosa na glavi: Ove tri namirnice nikada nemojte jesti za doručak

Zdravi doručak
Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
19.02.2026.
u 19:00

Za zdraviji doručak koji će vam pružiti dugotrajan izvor energije i stabilan šećer u krvi, nutricionisti preporučuju proteine, zdrave masti i vlakna

Kada je riječ o doručku, mnogi su navikli na isti jelovnik svaki dan - kruh, žitarice, jogurt ili voće. Međutim, nutricionisti upozoravaju da postoje tri namirnice koje bi bilo bolje izbjegavati na prazan želudac jer mogu negativno utjecati na metabolizam i izazvati nagle skokove šećera u krvi, piše Krstarica.

Iako se žitarice često smatraju zdravima, mnoge 'gotove' vrste koje se mogu naći u trgovini pune su šećera i rafiniranih ugljikohidrata. Iako brzo pružaju energiju, ona se brzo i troši, što može dovesti do umora i gladi već sat vremena nakon obroka. Zbog toga ćete tijekom jutra vjerojatno posezati za grickalicama i kofeinom kako biste izdržali do ručka.

Voćni sokovi, iako izgledaju kao pametan izbor, često sadrže previše šećera, a malo vlakana koja bi usporila apsorpciju šećera u krvotok. Zbog toga dolazi do naglih skokova i padova šećera u krvi, što dovodi do osjećaja gladi i promjena raspoloženja.

Također, peciva, kroasani i bijeli kruh mogu biti vrlo primamljivi, ali obično su napravljeni od prerađenog brašna, bez nutritivnih vlakana i proteina. Ovakav doručak brzo nestane i izaziva osjećaj da morate jesti još prije podne, što dugoročno može utjecati na vašu energiju i težinu.

Za zdraviji doručak koji će vam pružiti dugotrajan izvor energije i stabilan šećer u krvi, nutricionisti preporučuju proteine, zdrave masti i vlakna. Jaja, zobene pahuljice sa sjemenkama ili jogurt sa orašastim plodovima odličan su izbor.

Pitali smo Zagrepčane: Čega ćete se odreći u korizmi?
Ključne riječi
nutricionist doručak Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!