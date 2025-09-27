Nutricionistica otkrila eliksir mladosti: 'Jedite ove namirnice za bistriji mozak i zdraviji izgled kože'

Postoje namirnice koje ne samo da hrane naše tijelo, već i pozitivno utječu na zdravlje kože, energiju i opće blagostanje. Uvrštavanjem određenih hranjivih sastojaka u svakodnevnu prehranu možemo pomoći tijelu da se bolje nosi sa stresom, upalama i procesom starenja, dok istovremeno koži pružamo potrebnu vlagu i nutrijente za zdrav i sjajan izgled. Kronični stres, koji obično traje nekoliko tjedana ili dulje, uzima veliki danak tijelu. Ne samo da se može manifestirati kao glavobolje, umor, probavni problemi i problemi sa spavanjem, već može ubrzati proces starenja.

Poput unutarnjeg alarma za dim koji ne prestaje zvoniti, uporni stres oštećuje stanice, povećava štetne upale i remeti ključne procese koji obnavljaju tijelo. Ublažavanje osjećaja da je vaše tijelo vulkan spreman eksplodirati nije uvijek lako, no pokušajte započeti sa svojom smočnicom. Dijetetičarka, kuharica i nutricionistica Nicolette Pace ponudila je prijedloge za svakodnevne namirnice koje se bore protiv tri uobičajena znaka stresa, a to su bore, nadutost i magla u mozgu, piše New York Post. Prekomjerni unos šećera značajno doprinosi starenju kože jer se molekule šećera vežu za proteine ​​poput kolagena i elastina.

Ovaj proces, nazvan glikacija, stvara štetne spojeve koji ukrućuju i oštećuju ove vitalne proteine ​​kože, što dovodi do gubitka elastičnosti, stvaranja bora, opuštanja i drugih znakova preranog starenja. Osim smanjenja unosa šećera u prehrani, Pace je preporučila kombiniranje cjelovitih proteina iz izvora poput govedine, jaja i piletine s hranom bogatom vitaminom C. To dovodi do biološke kaskade koja stvara i jača kolagen, dajući strukturu i snagu vašoj koži, kostima, tetivama i ligamentima.

Stres je jedan od mnogih potencijalnih razloga za nadutost koju mogu izazvati i gastroezofagealna refluksna bolest (GERB), intolerancija na hranu i određeni lijekovi. "Hrana s enzimskim, diuretskim ili svojstvima za omekšavanje izlučivanja ublažava nadutost i poboljšava redovitost", rekla je Pace. Zato je predložila konzumiranje đumbira, koji sadrži zingibain, papaju, koja sadrži papain i ananas, koji sadrži bromelain, mješavinu proteolitičkih enzima.

Ovi enzimi prvenstveno razgrađuju proteine ​​na manje komponente poput aminokiselina i peptida što pomaže probavi, poboljšava apsorpciju hranjivih tvari i smanjuje nadutost. Pace je također savjetovala konzumiranje celera koji ima prirodna diuretska svojstva, a ujedno hidratizira tkivo probavnog sustava, omekšava pokrete i poboljšava nadutost.

Magla u mozgu nije medicinsko stanje, već opisuje simptome koji utječu na kognitivnu jasnoću, poput poteškoća s fokusiranjem, problema s pamćenjem i osjećaja mentalne tromosti. "Namirnice koje su pokazale snažno poboljšanje pamćenja, jasnoće i fokusa potječu iz bogatih izvora luteina koji se obično promoviraju za zdravlje očiju", objasnila je Pace.

Lutein, antioksidans iz obitelji karotenoida, dopire do oka i prelazi krvno-moždanu barijeru da bi se nakupio u moždanom tkivu. "Namirnice bogate luteinom su špinat, mnogo tamnog lisnatog povrća kao i narančasti ili žuti karotenoidi poput mrkve, rajčice, dinje i slatkog krumpira", zaključila je stručnjakinja.