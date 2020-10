Novo istraživanje otkrilo koji je najstresniji događaj u životu - nije razvod braka ni rođenje djece!

Svatko drugačije doživljava stres i životne situacije koje ga uzrokuju su razne, a novo istraživanje otkrilo je koja je na prvom mjestu i zašto. Mnogi su se iznenadili kada su otkrili da to nije ni razvod braka, ni djeca, već selidba!



Kako prenosi New York Post, u istraživanju je sudjelovalo 1000 ljudi, a bilo da su to odrađivali sami ili da su angažirali agenciju za selidbu stvari, njih čak 45 posto reklo je da je to najstresniji događaj u njihovom životu, a njih 43 posto tvrdi da se ne bi nikada više selili.



Prva i glavna stvar koja stvara stres kada je u pitanju promjena mjesta stanovanja jest pakiranje. Njih 47 posto kaže da je bilo teško odlučiti se što će donirati ili baciti, a što ponijeti sa sobom. Pronalazak prijevoznika koji bi mogao odnijeti stvari na novu lokaciju uzrujalo je 24 posto ispitanika, a samo jedan posto manje iznos te usluge. Nešto manje, odnosno 14 posto ljudi razvilo je stres dok su štedjeli novac za najam ili kupovinu doma, a 7 posto nije moglo vjerovati koliko je skupo unajmiti kombi. Također, ljudi su se nervirali kada bi iznosili namještaj, pa bi se isti oštetio ili, još gore, kada bi otkrili da je nešto uništeno tek kada su raspakirali kutije.

Ovo istraživanje dalo je dogovor i na pitanje zašto se ljudi uopće sele? Devetnaest posto dobilo je novi posao, pa su se odlučili preseliti u drugi grad ili mjesto, a tri posto manje ostalo je raditi u istoj tvrtki, ali su dobili premještaj. Nešto manje, 14 posto, preselilo se iz manjeg u veći grad, jedan posto manje htjelo je biti bliže obitelji. Deset posto preselilo se zbog ljubavi, a samo 3 posto ljudi zamijenilo je veliki grad malim mjestom.



Osim selidbe, 44 posto ljudi smatra da je prekid veze ili razvod braka najveći stres koji su doživjeli, 33 posto tvrdi da je to vjenčanje, 31 posto djeca. Posao također uzrujava pogotovo ako je novi, kaže 28 posto ljudi. Spojevi su iznervirali 10 posto ljudi, a kupovina kućnog ljubimca njih 7.

