Noću vas budi glavobolja? Posjetite liječnika jer to može biti znak smrtonosnog tumora

Tumor na mozgu predstavlja abnormalan rast stanica unutar mozga koji može utjecati na njegovu funkciju. Može biti primaran, što znači da potječe iz mozga, ili sekundaran, kada se širi iz drugih dijelova tijela. Tumori na mozgu mogu se pojaviti u bilo kojem dijelu mozga i izazvati različite simptome, ovisno o njihovoj veličini i lokaciji. Tumori mozga 1. ili 2. stupnja, često označeni kao benigni, razvijaju se sporo i manje je vjerojatno da će se ponovno pojaviti nakon liječenja.

Međutim, zloćudni tumori, stupnja 3 ili 4, mogu brzo rasti, što rano otkrivanje čini vitalnim. The Brain Tumour Charity, britanska nevladina organizacija koja se bavi podizanjem svijesti o tumorima na mozgu, istaknula je da su kancerogeni tumori mozga najsmrtonosniji oblik raka za djecu i odrasle mlađe od 40 godina. Dr. med. Romina Dibra, stručnjakinja u globalnoj tvrtki za zdravstvenu tehnologiju specijaliziranoj za otkrivanje i pristup kliničkim ispitivanjima myTomorrows, podijelila je koji stu to ključni i upozoravajući znakovi tumora na mozgu, uključujući uobičajene simptome i kako ih prepoznati u ranim fazama, piše Express.

Tumori mozga mogu izazvati široku lepezu simptoma ovisno o njihovom položaju unutar lubanje i mozga. Budući da se lubanja sastoji od kostiju, rastući tumor će povećati pritisak unutar lubanje, a to se naziva intrakranijalni tlak. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) i Cancer Research UK, najvećoj britanskoj nevladinoj organizaciji posvećenoj istraživanju raka, to može uzrokovati sljedeće simptome.

Glavobolje: One su vrlo čest simptom tumora mozga. Iako je malo vjerojatno da same glavobolje ukazuju na tumor mozga, one mogu biti razlog za zabrinutost kada su u kombinaciji s osjećajem mučnine ili stvarnom mučninom ili vas bude tijekom noći. Također mogu biti praćene problemima s očima, kao što su mrtve točke ili bljeskovi svjetla. Postepeno se pogoršavaju tijekom nekoliko tjedana.

Napadaji: Oni pogađaju do 80 posto onih koji boluju od tumora mozga, a mogu se manifestirati kroz trzanje ili drhtanje udova (šake, ruke, ili noge) ili mogu zahvatiti cijelo tijelo.

Pospanost: Povećani pritisak na lubanju može smanjiti dotok krvi u mozak, uzrokujući pospanost ili čak gubitak svijesti.

Stalna mučnina ili povraćanje: To se također može doživjeti, osobito kod naglih pokreta. Međutim, rijetko je da osobe s tumorom na mozgu pate samo od mučnine.

Problemi s vidom: Mogu se pojaviti i problemi s vidom, uključujući nepravilan vid, gubitak perifernog vida, zamagljen vid i plutajuće oblike.

Ovisno o položaju u mozgu, tumori mozga mogu imati različite simptome. Glavna četiri područja su četiri režnja, a to su frontalni, tjemeni, temporalni i okcipitalni. Prednji režanj kontrolira kretanje i utječe na osobnost. Tumor ovdje može izazvati poteškoće s hodanjem, probleme s vidom ili govorom, slabost na jednoj strani ili neočekivane promjene osobnosti. Tjemeni režanj obrađuje senzorne informacije i pomaže nam u prepoznavanju predmeta.

Tumor u tjemenom režnju može dovesti do poteškoća s govorom, čitanjem ili pisanjem. Temporalni režanj, odgovoran za obradu zvuka i pohranu memorije, može uzrokovati kratkotrajni gubitak pamćenja ili poteškoće sa sluhom ako je prisutan tumor. Okcipitalni režanj, koji obrađuje vizualne informacije, može rezultirati promjenama vida ili poteškoćama u prepoznavanju boje ili veličine zbog tumora na mozgu.

Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, ključno je kontaktirati svog liječnika opće prakse, osobito ako imate neuobičajenu glavobolju ili glavobolju koja se pogoršava. Liječnik opće prakse će vas pregledati i odlučiti hoće li vas uputiti na daljnje pretrage ili neurologu. Liječenje tumora mozga ovisi o stupnju, lokaciji, progresiji i vašem cjelokupnom zdravlju. Steroidi se često propisuju nakon dijagnoze da bi se smanjio otok i pritisak na lubanju.

Za napadaje se mogu dati lijekovi protiv epilepsije. Operacija se obično izvodi da bi se uklonio što veći dio tumora. Ako potpuna ekstrakcija nije izvediva, može biti potrebna dodatna radioterapija ili kemoterapija za liječenje preostalih abnormalnih stanica. Liječenje benignih tumora često je uspješno, s vjerojatnijim potpunim oporavkom.