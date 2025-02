Budite na oprezu: Ova tri simptoma vezana uz spavanje mogu biti znak smrtonosnog raka

Rak krvi, poznat je i kao hematološki rak, obuhvaća različite vrste raka koje utječu na krvne stanice. Tri problema sa spavanjem mogu biti manje poznati znakovi ovog smrtonosnog raka, a problemi koji se javljaju noću mogu biti rezultat i drugih simptoma uzrokovanih bolešću, piše Express. Prema dobrotvornoj udruzi Blood Cancer UK, osobama s rakom krvi često je teško zaspati ili ostati u snu, spavat će u neuobičajeno vrijeme ili će imati poremećaje u obrascima spavanja.

To bi moglo biti izravno povezano sa simptomima uzrokovanim rakom, poput boli ili nedostatka zraka. Međutim, oni također mogu biti rezultat tjeskobe uzrokovane bolešću ili tretmanima kojima se ljudi podvrgavaju. "Postoji mnogo uzroka problema sa spavanjem, a neki od najčešćih uključuju utjecaj općeg emocionalnog stanja i poremećaje izazvane boravkom u bolnici. Imati rak krvi može promijeniti cijelu vašu rutinu, pa nije iznenađujuće da spavanje također bude pogođeno", poručili su iz udruge.

Kao što ime sugerira, rak krvi utječe na proizvodnju i funkciju krvnih stanica. Postoje tri glavne skupine, a to su leukemija, limfom i mijelom. Neki od neposredno očitijih simptoma utječu na kožu, kao što su modrice, osip i bljedilo. No, drugi simptomi su manje očiti i lako bi se mogli zamijeniti s nečim drugim. "Kad imate rak krvi, tada je također normalno imati mnogo različitih nuspojava. To može pridonijeti lošem snu", objasnili su iz udruge.

Nuspojave mogu uključivati bol ili nelagodu, mučninu, probleme s mokrenjem ili crijevima, neurološke probleme kao što je periferna neuropatija, odnosno oštećenje živaca, lijekove kao što su steroidi, anksioznost ili osjećaj uznemirenosti te hormonalne promjene. Osim togs, poznato je da rak krvi uzrokuje "mokro" noćno znojenje koje bi vas moglo probuditi noću. Čak i ako se osjećate kao da dobro spavate, neki ljudi s rakom krvi mogu osjetiti umor koji se ne popravlja odmorom ili snom.

Ostali mogući simptomi koji bi mogli ukazivati na rak i na koje treba obratiti pozornost uključuju gubitak težine koji je neobjašnjiv, modrice ili krvarenje koje je neobjašnjivo, kvržice ili otekline, kratkoća ili nemogućnost daha, infekcije koje su trajne, ponavljaju se ili su teške, groznica koja je neobjašnjiva, neobjašnjiv osip ili svrbež, bol u kostima, zglobovima ili abdomenu te bljedoća. Ako osjetite bilo kakve simptome, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse. Problemi sa spavanjem prilično su česti, pa ako imate takvu vrstu problema, to bi moglo biti uzrokovano nečim manje ozbiljnim. U svakom slučaju, trebate razgovarati s liječnikom ako vam nedostatak sna stvara probleme.