Nikada nije rađala, a mamom je zove više od 25 djece

Kada smo posjetili Valentinu Režek prije točno dvije godine i pokucali na vrata kuće u SOS Dječjem selu Ladimirevci nedaleko Osijeka, pred nas su veselo iskakali mali stanari. Tada ih je bilo šestero pod istim krovom – četiri djevojke i dva dječaka, najmlađe u dobi od 11, a najstarije od 15 godina. - Pubertet! Svi su u pubertetu! – smijala se Valentina, čiji se vedri duh primijeti odmah na prvu. Valentina je SOS mama, danas joj je 56 godina i kroz život vodi trenutno četvero mališana. Jedna od ukupno 16 kuća u nizu postala joj je radno mjesto, ali i dom 1996. godine, praktički otkako je selo utemeljeno.

Kako izgleda jedan dan SOS mame pogledajte u videu

Počela je, inače, raditi u SOS Dječjem selu Lekenik 1994., kao SOS teta. Bilo joj je tada 27 godina, a za tako mladu djevojku, velik je to korak. Zadržala se na toj adresi dvije godine, a u ljeto 1996. postala je SOS mama u Ladimirevcima. – Prvih sam pet godina u SOS dječjem selu možda i razmišljala što ću i kako ću dalje, no život je tekao i sviđao mi se, postala sam mama u Ladimirevcima i nikada kasnije nisam ni pomišljala na drugačiji život - ispričala nam je ranije Valentina.

Puno joj je obveza na leđima - mentorica je, djeca su joj školske dobi, no kao i za svaku majku, najvažnije joj je da su zdrava. Najgore je, ističe, kada su djeca bolesna. Teški su joj trenuci, nadalje, kada u njihov dom stignu traumatizirani mališani koji su nesretni, plaču, žele roditelje...

Najmlađe dijete koje je primila u ruke imalo je tek sedam mjeseci. Danas je studentica, a još je uvijek s Valentinom u čvrstom kontaktu. Majkom je i danas smatraju i preostale tri djevojčice koje su činile prvu njezinu SOS obitelj u Ladimirevcima, dakle prije četvrt stoljeća. Jedna od njih, koja je k njoj stigla kao trogodišnjakinja, živi sa svojom obitelji u Londonu, a redovito dolazi u Slavoniju kako bi posjetila svoju SOS mamu. Kada smo prije dvije godine razgovarali s Valentinom, ispričala nam je kako ta djevojka upravo završava fakultet, studira biologiju, a za svoju promociju u Londonu mogla je, zbog pandemije, pozvati samo dvoje ljudi - i predbilježila je svoga supruga i Valentinu. Čvrsti su to odnosi, no stvarani su postupno i uz puno truda.

Valentina Režek nije rađala, ali mamom ju je zvalo više od 25 mališana kojima je bila oslonac kroz život. – Nisam osoba koja će odmah skočiti na dijete i krenuti ga ljubiti, polako smo prilazile jedna drugoj, a naravno, s bebama sve to dođe puno brže. S najstarijom sam djevojčicom, koja je stigla u dobi od šest godina, najkasnije uspostavila kontakt jer je ona imala i najduži kontakt sa svojom biološkom majkom. Nije mi htjela reći “mama” dok joj nisam uspjela objasniti da to što mene zove mamom ne znači da više nema svoju biološku majku i da je negira. Manja djeca pak jedva čekaju nekome reći “mama”. Pamtim situaciju kada su mi došla djeca iz druge SOS obitelji, nakon što je kolegica otišla u mirovinu – nju su zvali tetom jer je bila starija, a kada su mene ugledali, odmah su povikali: “Mama, mama!” Izdvojeni su iz obitelji dok su bili mali, majka nije dolazila u posjete... – ispričala nam je.

Ima i roditelja kojima smeta što njihovo dijete Valentinu naziva majkom. – No djeca to znaju razgraničiti. Zbog zlostavljanja, stariji dječak nije htio zvati svoje roditelje mamom i tatom pa mu je biološka majka zbog toga prigovorila. Rekao mi je: “Tebi želim reći mama, njoj moram.” Djeca se vežu, kao i mi za njih – prisjetila se ova SOS mama. Prepričala nam je i situaciju kada su svojedobno dogovorili krštenje djeteta, trebali su doći roditelji s kumovima. – Velika subota, nigdje nikoga od njih, stojim u crkvi sa svećenikom i pita me on što ćemo, a ja ću: “Pa, evo kume...” Bilo je tih situacija koje me baš drže – zaključila je Valentina.